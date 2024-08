Osames valg, Norges nedtur

Det ble tre smeller på tre dager for dem som er opptatt av at Norge skal markere seg internasjonalt som fotballnasjon.

For å ta det siste først: Osame Sahraoui, som blomstret opp i Vålerenga, gikk via Heerenveen og nå er klar for Mesterligaen med franske Lille, ble sett på som en del av fremtiden i det norske landslaget sammen med spillere som Antonio Nusa og Oscar Bobb. Alle tre har imponert i de få kampene de har spilt.

Men Osame Sahraoui har slitt med dette spørsmålet i årevis: Norge eller Marokko? Første gang vi spurte han om dette, vred han seg i stolen. Han har spilt aldersbestemte landskamper for Norge, han har spilt privatkamper for A-landslaget under Ståle Solbakken, men nå ble spørsmålet satt på spissen. Når Norge møter Østerrike på Ullevaal stadion mandag om en drøy uke, er det en tellende kamp og da er valget tatt. Hvis han spilte for Norge i den kampen, er døren til det marokkanske landslaget lukket.

Mens man kan velge klubber fritt over hele verden, handler landslag om et livsvalg. Han har bevisst skjøvet spørsmålet foran seg. Det er ikke mange forunt å komme i den situasjonen. Han har et bankende hjerte for Norge og Marokko. Han visste at han kunne vente. Men Fifa (det internasjonale fotballforbundet) har strenge regler for landslag. Mens Qatar kjøpte seg et landslag i håndball til VM på hjemmebane, kunne de ikke gjøre det i fotball.

Marokko er en mye større fotballnasjon enn Norge. De vant sin gruppe i siste VM foran Kroatia og Belgia og det stoppet ikke før i semifinalen. De er medarrangør av VM i 2030. Norge har ikke vært i VM siden 1998 …

Vi vet ikke hvor intens Ståle Solbakken har vært i samtalene med Sahraoui. Han har visst om dilemmaet hans, men sier at valget hans kom overraskende. Hvor tett har han vært på denne beslutningen? Det er uansett et nederlag for Norge.

Det norske landslaget er skjørt og har ingen å miste. Neste mål er VM i 2026 i en kvalifisering som begynner neste år. Denne uka fikk vi se Bodø/Glimt stå med lua i hånda i Beograd mot Røde Stjerne, Brann sprakk som en heklet duk i Kasakhstan, samme sted Norge skal spille i neste uke, Molde satte avgjørende straffespark over i Sverige. Bodø/Glimt er i Europaligaen og får uansett en flott høst og vinter.

Men for norsk fotball var dette en massiv nedtur. Det er 17 år siden Rosenborg var i Mesterligaen og det er 24 år siden Norge var i mesterskap. De faktaene står der som en lyskaster inn på Ullevaal stadion.

