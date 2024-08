Flyplasser i hardt vær

Systemet som sikrer landets statlige eide flyplasser er i et økonomisk uføre. Selskapet Avinor mangler 1,7 milliarder kroner på å drive disse flyplassene på forsvarlig og god måte.

«Nå må staten ta ansvar for å rydde opp i sitt eget selskap», sier Erik Lahnstein. Han er sjef i NHO Luftfart.

«Vi jobber med å finne gode løsninger slik at vi sikrer et fortsatt godt tilbud i hele landet», sier statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) til NRK.

Hvis regningen veltes over på flypassasjerene blir det fort høyere flypriser, færre avganger og/eller et svakere rutetilbud. Lahnstein mener at det er de minste flyplassene som blir hardest berørt dersom staten ikke kjenner sin besøkelsestid.

Det er flere årsaker til at Avinor sliter.

Avinor har ansvar for å drive de 43 statlig eide flyplassene. Inntektene får selskapet fra luftfartsavgifter, taxfree-salg og parkeringsgebyrer. De største flyplassene går med store overskudd som i neste omgang går til å finansiere de øvrige flyplassene i det ganske land.

Det er flere årsaker til at Avinor sliter og i realiteten er teknisk konkurs er flere. Vi flyr ikke like mye i dag som vi gjorde før pandemien, og taxfreeinntektene svikter som følge av at regjeringen strammet inn ordningen. Tobakkskvoten er halvert, og Avinor mister dermed 400 millioner årlig.

Erik Lahnstein peker i tillegg på en annen svakhet i systemet: Forsvaret, helsevesenet, tollere og politi får billige flybilletter. Denne rabatten er det dessverre alle vanlige flyreisende som må betale. Lahnstein mener at de aktuelle statlige aktørene selv må ta kostnadene som disse påfører Avinor. Han har et godt poeng.

Regjeringen sørget i fjor for billigere billetter ved de minste flyplassene. Maksimalprisene ved 24 av flyrutene ble halvert. Dette er god distriktspolitikk som regjeringen skal ha honnør for. Nå gjelder det å følge opp i samme spor, slik at Avinor settes i stand til å drifte alle landets flyplasser. Vi kan like det eller ikke, men i det langstrakte Norge er vi avhengig av et godt rutenett mellom små og store flyplasser.

Taxfree-salget er det mange som misliker, men ordningen har vist seg å være en hensiktsmessig inntektskilde for å finansiere driften av de små flyplassene. Alternativet er å bevilge de samme pengene over statsbudsjettet, slik at det blir en årlig kamp om finansiering av flyplasser som i realiteten går med underskudd.

Men nå gjelder det å hjelpe Avinor over kneika og ut av den store pengeknipa. Staten må bla opp slik at Avinor kommer i økonomisk balanse. Regningen må ikke veltes over på flypassasjerene i form av dyrere billetter. Og det vil bli en politisk krasjlanding dersom flyplasser må legges ned. Det nytter ikke å skylde på turbulens.

