Smell for Støre

«Av hensyn til familien» heter det ofte når politikere trekker seg tilbake. Begrunnelsen trekkes som regel i tvil, som en dekkhistorie.

Men når Arbeiderpartiet nye stjerne, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier nei til stortingsplass neste høst, er det svært troverdig. Tre barn mellom to og ni år i Stavanger er ikke forenlig med et folkevalgtliv i Oslo. Ett knapt år i Oslo som statsråd i Støres regjering, har overbevist henne om det.

Sier mamma- og magefølelsen egentlig nei?

Det er en smell for Arbeiderpartiet, som i tilfelle de taper valget neste år får et dårligere lag i opposisjon. Det er også strek i regningen at en av partiets prinsesser går glipp av avgjørende erfaring fra politikkens viktigste skole − Stortinget.

Mange har snakket om henne som en mulig statsminister. Nessa Nordtuns ti måneder som statsråd har ikke dempet fanskarens begeistring. Hun har vært tydelig og sympatisk. Men skal man bli leder for Arbeiderpartiet, må man ha sittet på Stortinget. Nå er veien til toppen blitt lenger. Av verdens mest naturlige grunn.

Hun sier at hun ønsker å fortsette som minister. Det er større rom for fleksibilitet i en sånn posisjon. Hverdagen kan tøyes, de svarte bilene står klare og apparatet logrer villig. Sjefen er forståelsesfull og raus. Og jobben er ikke minst oppsigelig. Til stortingsjobben derimot er man bundet i fire år.

Per nå er det heller ikke sikkert at det venter noen statsrådsjobb etter valget i september neste år. Det ser heller mørkt ut. Da forsvinner Nessa Nordtun ut av søkelyset. Ut av arbeid for partiet.

Kanskje er det også sånn at erfaringen fra månedene i toppolitikken, som nå gjør at hun takker nei til stortingsplass, egentlig forteller henne at omsorg for ett barn i barnehagen og to på barneskolen ikke er mulig å kombinere med å være så mye hjemmefra som politikken på nasjonalt nivå krever.

Hodet sier ja til statsrådsjobb nå, men sier mamma- og magefølelsen egentlig nei? Det er litt av et krysspress hun står i. Dratt mellom partiet og tre små barn.

Støres lag svekkes av usikkerheten som skapes. Men Kari Nessa Nordtun er bare 38 år. Hun har vist at hun er verdt å vente tålmodig på for Arbeiderpartiet.

