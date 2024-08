Raskere enn lyset

Søndagens verdensrekord på 3000 meter i polske Chorzów konkurrerer helt der oppe blant de største prestasjoner i norsk idrett. Rent fysisk er den kanskje det. Men det er som kjent en umulig øvelse å sammenligne idretter.

3000 meter er en såkalt breddedistanse, det vil si det er en distanse veldig mange har løpt som tester til forskjellige opptaksprøver, eller test på egen form. Samtlige soldater kjenner den veldig godt. Men den løpes ikke i mesterskap, der er det 1500 og 5000 meter som er de prestisjetunge distansene. Men for de innvidde har 3000-rekorden alltid vært litt spesiell ettersom den har stått i 28 år etter at Daniel Komen løp distansen på da utrolige 7.20,67 i september 1996.

Skulle det være mulig å løpe distansen under 7.20? Svaret var ja. Ingebrigtsen kom inn på 7.17,55 og senket rekorden med over tre sekunder. Det er jo nesten uhørt. Og det så ut som han var like sjokkert over prestasjonen som alle rundt ham.

Løpsrekorder anno 2024 settes med mange hjelpere. Harer har vært brukt i årevis, men lyslista langs indre bane er et ganske nytt påfunn. Og da Jakob Ingebrigtsen forlot feltet ved verdens mest avanserte stigningsløp, var det bare lyset han konkurrerte mot. Det var innstilt på verdensrekord. Derfor var det øyeblikket for meg løpets rareste og mest talende. Hvor blir det av lyset?

Diamond League - Silesia Jakob Ingebrigtsens løp vakte internasjonal oppmerksomhet. (Aleksandra Szmigiel/Reuters)

Jakob Ingebrigtsen har OL-gull på 1500 og 5000 meter, han har to VM-gull på 5000 meter og det er bare tidslogistikk som gjør at han ikke har løpt 10.000 meter i mesterskap. Han har annonsert at han på sikt vil angripe alle verdensrekordene fra 1500 meter til maraton. Han er bare 23 år gammel så han har god tid.

Prestasjonen i Polen kommer etter en vinter med store skadeproblemer før han sakte, men sikkert har eskalert til sin beste form noensinne samtidig som har giftet seg og blitt far. Det er fortsatt et mysterium hvordan han rotet bort medaljen på 1500 meter i OL, men i forrige uke fikk han revansjen over OL-vinneren Cole Hocker, mens han møter erkerivalen Josh Kerr igjen i mestermøtet i Zürich i neste uke.

Jakob Ingebrigtsen elsker å konkurrere og kunne gjort det hver dag hvis kroppen hadde tillatt det. Den som vil studere løpsteknikk må spole seg gjennom denne 3000 meteren. De to fartsholderne gjorde jobben i 2000 meter, så tok Ingebrigtsen over showet, økte farten gradvis, løp fra feltet og løp også fra lyset. Hva blir det neste?

1500-rekorden til Hicham El Guerro er på 3.26,00 og har stått siden 1998. Da var ikke Jakob Ingebrigtsen født. Selv har han løp på 3.26,73 (12. juli i år) som også er Europarekord. Han har verdensrekorden innendørs på 1500 meter på 3.30,60. Der er det som kjent flere svinger.

Litt etter Ingebrigtsens rekordløp satte Armand Duplantis verdensrekord i stavsprang igjen. 6,26, en centimeter over OL-rekorden fra Paris. De to er friidrettens mannlige forgrunnsfigurer.

Jakob Ingebrigtsen ønsker å sprenge grenser. Både for seg selv, omgivelsene og det raskeste av alt: Lyset.

