Et mer støyende Senterparti?

Det er ikke alltid det blir ståhei når en statssekretær byttes ut, men når finansminister Trygve Slagsvold Vedum skiller lag med sin faste våpendrager Lars Vangen, er det såpass oppsiktsvekkende at det krever en tekstsnutt.

Ny statssekretær blir Skjalg Fjellheim. Det kan bli fartsfylt og høylytt.

Lars Ravn Vangen er ikke et kjent navn for offentligheten, men han har vært avgjørende for Senterpartiets framganger under Vedums lederskap. Offisielt har han hatt titler som politisk rådgiver og leder av kommunikasjonsavdelingen i Senterpartiets stortingsgruppe fra han i 2012 ble ansatt i partiet, fram til han ble utnevnt til statssekretær i 2021. Men først og fremst har han vært spinndoktor og strateg.

Lars Vangen bidro sterkt, i tett samarbeid med Vedum selv, til at Senterpartiet traff den politiske tidsånden i årene fram mot valget i 2021. Det er også mye takket være Vangen at Senterpartiets leder en god stund var hele Norges blide Trygve før han ble finansminister. Alle politiske ledere spiller en rolle i offentligheten. De er seg selv, men ikke helt og fullt. Det vi ser er en gestaltet versjon, en persona. Vangen har bidratt til å vise folket den beste versjonen av Trygve Slagsvold Vedum.

Dessuten så det lenge ut som om Vangen ikke kunne bomme på det politiske budskapet. Det er ingen tvil om at Vedum selv har politisk teft. Det er heller ikke mulig å underslå at han har hatt god nytte av å lene seg på kommunikasjonsstrategien til Lars Vangen.

Nå skiller de to lag. Vangen blir næringspolitisk sjef i Norgesgruppen, og ny statssekretær blir Skjalg Fjellheim. Det kan bli fartsfylt og høylytt.

Fjellheim var mangeårig politisk redaktør i Nordlys før han ble kommunikasjonssjef for Helse Nord i fjor høst. Som avismann brukte Fjellheim store ord og kontroversielle karakteristikker, og ble omtalt som alt fra Nordlands trompet til breiflabb. Fjellheim kan slå hardt fra seg.

Som Vangen og Vedum, har Fjellheim teft for det som rører seg i folket. I motsetning til Vangen, står volumet nesten konstant på 10 hos Fjellheim. Det er mulig å se for seg at det kan bli mye støy og enda mer av det mange gjerne kaller populisme fra Vedum & co. framover.

En av Fjellheims siste kommentarer i Nordlys før han skiftet beite, ble publisert under tittelen «Trygve Slagsvold Vedum er Oslo-elitenes nye kjæledegge». Det kan kanskje gi oss en pekepinn om hva vi har i vente når Vedum og Fjellheim slår seg sammen.

På den andre siden: Kommunikasjonen fra Senterpartiet etter at sosialdemokraten Skjalg Fjellheim ble utnevnt til statssekretær tyder på at partiet først og fremst vil slippe Fjellheim fri til å skape entusiasme i nord, der partiet har blødd oppslutning i etterkant av valget. Det kan være en klok strategi.

Meningsmålingene har vært dyster lesning for Senterpartiet i lang tid, i sør som i nord. Det er mulig å forstå at Vedum og Vangen skiller lag nå, med mer enn et år igjen før neste stortingsvalg. Muligheten til å tenke nytt og annerledes om kommunikasjonen framover er sikkert fristende.

Men det vil ikke hjelpe på det faktum at Senterpartiet sitter med finansministeren i en dyrtid preget av usikkerhet. Selv ikke den beste spinndoktor klarer å forandre virkeligheten.

