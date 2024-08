Savner du reklamen?

PARIS (Dagsavisen): Nei, bildet er jo ikke helt riktig når man beveger seg rundt på OL-arenaene i Paris, men på TV skal du få det inntrykket. Det er de fem OL-ringene og Paris 2024 som skal feste seg. Og det prinsippet holder den olympiske bevegelse fast på.

Hvor mye mer penger kunne man tjent på å åpne for reklame på arenaer og startnumre? Det er jo helt vanlig i alle andre mesterskap. Det har man helt sikkert regnet på. Men når Henriette Jæger som første norske utøver noensinne løper 400-meterfinale fredag kveld er det bare navnet hennes, nasjonen hennes, Paris 2024 og OL-ringene som skal synes ved siden av det lille logomerket for drakten hun løper med.

Alle OL-deltakere har fått en håndbok i reklameregler de må følge under lekene. Dette skulle som kjent være amatøridretten lekegrind. Utøvere som tjente penger på idretten sin fikk ikke være med. Det regelverket har man gitt opp for lengst, men ringenes eksklusivitet skal bestå.

Kunstner Peter Spens skaper kunst fra sandvolleyballarenaen ved Eiffeltårnet. (Beate Oma Dahle/NTB)

Kanskje den franske baronen Pierre de Coubertin lekte seg med noe kruseduller på et tegneark hjemme på kjøkkenet da han tegnet OL-ringene i 1913 og ville innføre dem som olympiske lekers logo. Mannen som foreslo å gjeninnføre OL i 1894 syntes det manglet noe. Men de fem ringene syntes han var en god idé. Han fargela dem også med blått (Europa), gult (Asia), svart (Afrika), grønt (Oseania) og rødt (Amerika). Det skal symbolisere brorskapet mellom de fem verdensdelene. De skulle vært brukt første gang i 1916, men de lekene ble stanset av første verdenskrig. I 1920 i Antwerpen ble de brukt første gang.

Men OL er fylt opp av sponsorer. Når jeg vandrer rundt på sandvolley-arenaen ved Eiffeltårnet blir de selvfølgelig synlige. Coca-Cola, som har IOCs lengste sponsoravtale, samarbeidspartner siden 1928 i Amsterdam, er eneste tilgjengelige drikkevare. Et beger cola koster 7 euro, for en nordmann som meg blir det 84 kroner. Vi er jo til og med over prisnivået på Gardermoen. Og du får ikke betalt med kontanter eller et hvilket som helst kredittkort, VISA har eneretten som eneste betalingsmiddel.

IOC har tretten såkalte globale sponsorer der Omega har tatt seg av all tidtakingen siden sommer-OL i Los Angeles i 1932. Vi ser logoen strategisk plassert, ikke minst i svømmehallen der hundredelene blir avgjørende. I tillegg til disse 13 er det en underskog av leverandører. I tillegg kommer de lukrative TV-rettighetene.

Jeg tror ikke folk flest tenker over reklamefrie leker, særlig ikke når de ser på reklamebaserte tv-kanaler, men jeg føler en viss lettelse. I EM og VM i håndball er til og med gulvet fylt opp med reklame. I Paris er det fem ringer, og det er det. Dette tjener Ringenes herrer mye på fordi de har skapt en av verdens mest kjente logoer. Kanskje det ble skapt på et fransk kjøkkenbord.

Les også: Her er resten av OL-programmet, time for time

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen