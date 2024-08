OL-stillheten om Russland

PARIS (Dagsavisen): I deltakerlandsbyen i Paris er det satt opp noen fredssøyler der utøvere kan skrive sine korte meldinger om en verden i konflikt. Noen olympisk våpenhvile er det ikke blitt og mens krigene herjer på nært hold, skal OL-landsbyen være en internasjonal fredssone.

Her er det utøvere fra over 200 land, blant dem Ukraina, Israel, Palestina og Russland. Men de femten russiske og belarussiske utøverne som får delta, fordi de på et eller annet tidspunkt skal ha tatt avstand fra krigen mot Ukraina, holder bevisst en lav profil. Det er også sådd sterk tvil rundt flere av dem. Noen av dem skal ha støttet krigen i sosiale medier.

I OL Paris går de under nasjonsbetegnelsen AIN, som på fransk står for Athlètes individuell neutres. Men de figurerer ikke på medaljestatistikken, de får ikke konkurrere under eget flagg og de fikk ikke delta på åpningsseremonien. De framstår som lekenes uønskede utøvere.

20 år gamle Diana Shnaider (20) tok sølv i tennis i double sammen med Mirra Andrejeva, men hennes opplevelse om å opptre som en anonym utøver ville hun ikke snakke om. – Jeg er her for å snakke om tennis, sa hun til journalister etter å ha tapt OL-finalen for Italia. Sølvmedaljen deres blir ikke registrert i medaljetablået.

Ukraina sto mandag kveld med sju medaljer, derav to i gull. En av dem kom i høyde der den ferske verdensrekordholderen Jaroslava Mahutsjykh viste sin mentale styrke og gikk til topps på Stade de France. I et intervju med nyhetsbyrået AFP mandag sa 22-åringen at hun er skuffet over at russiske idrettsutøvere som konkurrerer i Paris som nøytrale, ikke har uttalt seg kritisk til hjemlandets krigføring.

– De har ikke sagt noe negativt om krigen, sier OL-vinneren og legger til at hun ikke forstår «hvordan det er mulig å konkurrere» i OL uten å stå opp mot krigshandlingene. – Olympiske leker handler om fred, sier Mahutsjykh.

Ivan Litvinovitsj er fra Belarus og fikk hilsen fra president Lukasjenko da han vant OL-gullet i trampoline. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)

Internasjonale rapporter har dokumentert at flere av de russiske utøverne som deltar i Paris derimot har støttet krigen gjennom delvis tvetydige ytringer i sosiale medier.

Jelena Kulitsjenko er født og oppvokst i Moskva, men i 2019 fikk hun kypriotisk statsborgerskap som hennes velstående far fikk finansiert gjennom finanser på Kypros. Hun ble nummer sju i den omtalte høydefinalen der Ukraina tok gull og bronse. Hun synes kritikken mot russiske utøvere er urettferdig fordi enkeltpersoner ikke har ansvaret for krigen. Men i OL konkurrerer hun for Kypros.

Presidenten i Belarus, Alexander Lukasjenko er som kjent Vladimir Putins støttespiller, og han sendte gratulasjoner til sin landsmann Ivan Litvinovitsj da han tok gullmedaljen i trampoline. Du er vår stolthet, kunne man lese på presidentens hjemmeside. Litvinovitsj har oppfordret sine landsmenn til å stemme på presidenten. I OL er Litvinovitsj en del av AIN. 19 år gamle Viyaleta Bardzilouskaja er også fra Belarus og tok sølv i kvinnenes trampoline. Hun var den første AIN-utøveren som tok OL-medalje.

OL-historien er uløselig knyttet til krig, fred og store visjoner. IOC vil være en fredsaktør. Det er ikke enkelt. Ingen spør kinesiske utøvere om deres holdning til konfliktene i verden. Kina topper gullstatistikken med 21 vinnere mandag kveld. Også derfra er det stille om Russland.

Les også: Her er hele OL-programmet, dag for dag, time for time

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen