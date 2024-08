OL-medaljene henger høyt for Norge

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sover nok fortsatt relativt bra på de harde sengene i OL-landsbyen nord for Stade de France, arenaen der de største norske øyeblikkene etter planen skal komme. For det er friidrett, sandvolleyball og håndball som åpenbart skal redde Norge i disse lekene der ambisjonen om åtte medaljer er målet Olympiatoppen har satt seg.

Men en uke etter åpningsseremonien er det vel Jeanette Hegg Duestad som er symbolet på den norske uttellingen til nå. Tårene kom etter enda en 4. plass i OL. Skyting er de minste marginenes idrett og Hegg Duestad har fått kjenne det på kroppen.

Da kan vi jo trøste henne med at de første norske medaljene i OL-historien kom i skyting. Skytterlaget Ole Østmo, Ole Sæther, Tom Seeberg, Helmer Hermansen og Olaf Frydenlund tok sølv i 1900. Også de lekene gikk i Paris, men til forskjell fra nå var at lekene strakte seg over fem måneder, de var en del av verdensutstillingen og et fåtall av utøverne visste at det faktisk var et OL de deltok i.

Dagens utøvere vet hva de er med på og kjenner på hva som gjelder. Olympisk lek er ingen lek, det er kynisk toppidrett. Denne uka har roing, skyting og seiling hatt stang ut, boksing og svømming var ikke i nærheten og triatlene sprakk. Også Casper Ruud kjente på presset i sin OL-debut i tennis og ble slått ut på sin yndlingsarena.

Jakob Asserson Ingebrigtsen skal redde Norges ære og fredag var han i gang. Selvtilliten er det ikke noe å si på. Men ingenting kommer av seg sjøl. Bare spør Viktor Hovland. Vi har to håndballandslag med store ambisjoner en uke før finalene spilles. Nå er spørsmålet: Hvem tar Norges første medalje i disse lekene?

For det ender jo ikke 0-0-0. Det har bare skjedd to ganger, i Tokyo i 1964 og Los Angeles i 1932. I Los Angeles var det bare fem norske deltakere med og de brukte 14 dager på reisen. Da orket de ikke mer. Dette var første OL at nasjonalsangene ble spilt ved seiersseremoniene. Får vi høre den norske versjonen i 2024? Det er det ingen garanti for …

