Ble løftet inn i rampelyset. Team Ingebrigtsen sesong 6 har startet

Når man som verdens beste mellomdistanseløper legger ut på en æresrunde med sin fire år gamle datter på armen, er det ikke privatlivets fred som kommer i forgrunnen. Og når også kona bidrar både med ytringer om Jakobs prestasjoner og eget liv, får vi inntrykk at vi er inne i en ny sesong av Team Ingebrigtsen. Det er bare de forrige sesongers hovedperson Gjert Ingebritsen, som mangler. Og det har som kjent sine naturlige forklaringer.

Siste ukes episode er altså at Jakob Asserson Ingebrigtsen (som han nå heter) ble far til Filippa etter at kona Elisabeth gikk gjennom en vellykket fødsel. Alt dette hadde vært helt privat og unna offentligheten om ikke Jakob samtidig var en av verdens beste mellomdistanseløpere med medaljeambisjoner på to distanser (1500 og 5000 meter) i det kommende OL i Paris.

Fredag leverte han kanskje tidenes NM-oppvisning da han alene i regnværet løp fra alt og alle på 1500 meter. Dagen etter kom han uanmeldt til 5000 meteren der erkerivalen Narve Gilja Nordås skulle løpe. De involverte kjenner jo til konflikten som ligger bak der Nordås bruker Jakobs far som trener. Og da ble det plutselig en duell i verdenstoppen på Sandnes stadion ettersom det var gull- og bronsevinnerne fra fjorårets VM som møttes,

Det var like fascinerende som det var overraskende. Gilje Nordås dro opp farten og ledet hele løpet til Jakob ble for sterk i spurten. Siden hadde de ingen kontakt i offentligheten, mens Jakob løp æresrunden og ville åpenbart hilse på samtlige oppmøtte på hans hjemmebane.

Behovet for å holde en lav profil var åpenbart borte. Han ga bokstavelig talt alt av seg sjøl, først i selve løpene, så i opptredenene etterpå. Selvtilliten er det ikke mangel på når han nå drar på høydetreningen for å ta den siste finpussen foran OL i Paris.

Der er det briten Josh Kerr som er Jakob Ingebrigtsens største rival. Kerr vant den eneste duellen mellom dem i år, på en engelsk mil i Eugene på forsommeren. Men det var mer eller mindre en test for Jakob Ingebrigtsen etter mange skadeproblemer i hele vinter. Noen var også skeptiske til at en helt ny rolle som småbarnsfar skulle forstyrre OL-forberedelsene. Det er to unge foreldre …

Skepsisen synes ubegrunnet. Det virker som Jakob Ingebrigtsen sprudler etter at Filippa kom til verden og det har kanskje gitt ham ekstra energi. Han må uansett forholde seg til en helt ny hverdag. Men den har han åpenbart vært forberedt på. Samtidig var løpet en opptur for rivalen Narve Gilje Nordås som evnet å utfordre Jakob helt inn. Det ga ham en ny dose selvtillit.

Team Ingebrigtsen ble en usedvanlig populær realityserie på NRK og kanalen har vedtatt ikke å fjerne den etter at Gjert Ingebrigtsen fikk en tiltale om vold i nære relasjoner mot seg. Den bestrider han. Hele fem sesonger ble produsert. Jakob har vært med i serien siden han var 12 år gammel. Men denne familien handler om flere enn de tre løperbrødrene og det er flere av dem som ikke ønsker offentlighetens lys. Det er til å forstå.

Det standpunktet har verken Jakob eller kona Elisabeth tatt, tvert imot. Og unge Filippa har ikke stemmerett. Hun er bokstavelig talt løftet inn i rampelyset som denne realityseriens ferskeste deltaker. Sesong seks av denne serien har plutselig startet og det er Jakob Ingebrigtsens sportslige prestasjoner og hans reaksjoner på det som er den direkte årsaken. Og fortsettelsen ser ganske spennende ut....

