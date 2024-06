Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

Nå som vi går inn i periode der mange av oss blir forvandlet fra (ganske) effektive arbeidstakere til late turister, vil jeg gjerne komme med noen enkle råd på veien, slik at ferien blir bra. Som etisk grunnlag og utgangspunkt har jeg valgt de ti bud (de som Gud ga til Moses på de to steintavlene, vet du).

Les også: Debatten mellom Trump og Biden: – Han så gammel og skrøpelig ut

Så her kommer ti bud for turister, veldig fritt etter Moses:

1. Du skal ikke lytte til andre enn værgudene. Hvis det er meldt 47 grader i Aten, bør du ikke gå opp de trappene til Akropolis. (Heteslag). Og er du ute i yachten din i Middelhavet: Dropp det fyrverkeriet. (Skogbrann).

2. Du skal ikke misbruke din nestes reiseforsikring eller kredittkort. (Selv om du syns det er fristende). Maks heller ut ditt eget kort, og deal med det til høsten.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

3. Du skal holde ferietiden hellig. Ikke fall for fristelsen til å sjekke jobbmailen, eller tekste med sjefen din om den geniale ideen du syns du har til det møtet i august. Unngå alt husarbeid. Gud sier at du har fri og skal gjøre minst mulig.

4. Du skal hedre din far og din mor når du besøker dem på hytta. Ja: Det kan bli litt heftig å være veldig tett på nær familie i en liten hytte, men Gud mener du i anstendighetens navn greier noen dager med dem i alle fall.

Moses-budene 5, 6, 7 og 8, de som handler om ikke å slå i hjel, bryte ekteskapet, stjele eller «tale usant om din neste», tenker jeg bare kan få stå som de er. Dette er greie regler som har mye bra for seg, også i ferien.

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

9. Du skal ikke begjære din nestes fluktstol (selv om du har veldig lyst på den). Som alle vet, kan kampen om fluktstolene ved sydenbassengene bli ganske brutal og bringe fram det verste i et menneske. Man blir jo forbanna på folk som sniker seg ned i grålysningen og beslaglegger fluktstoler med mini-håndklær eller hårstrikker, for så å ikke vende tilbake før etter lunsj. Jeg vet det hardt, men prøv å behold verdigheten. (Så sniker du deg heller ut i grålysningen i morgen).

10. Du skal ikke begjære din nestes parasoll, badeball eller annet som hører din neste til. Av egen erfaring vet jeg at her gjelder å se opp for frekke skånske småbarnsmødre, som faktisk kan finne på å stjele parasollen din ved bassenget mens hun piper: «Mina barn behöver skydd!» Da skal du bare si at du også behøver skydd. Og at Gud er helt enig i det.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen