Utfor stupet, Teigen?

«Norge er på vei utfor stupet. Nå er det nok. Jeg har bestemt meg for å kaste silkehanskene og kjempe tilbake».

Den bedrageritiltalte, tidligere politiske rådgiveren for Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, Espen Teigen, er med disse ordene tilbake i norsk offentlighet. Nå som journalist i ytre høyre-organet document.no, som beskrives som nasjonalkonservativ, innvandrings- og islamkritisk.

Teigen var i en årrekke Listhaugs høyre hånd. De var norsk politikks knoll og tott, og han ble omtalt som en wonderboy i Fremskrittspartiet. Et sjeldent vellykket produkt av partiets skole. Og han var sentral i partiapparatet til Erna Solbergs foretrukne regjeringspartner fram til april 2022.

Teigen har ingen av delene

Som såkalt spinndoktor ble han en stjerne. Han fikk æren for Listhaugs første offentlige forvandling og tok henne inn den nye verden av sosiale medier. Hun var Frp-spydspiss og statsråd i Solbergs regjering, og Teigen gjorde budskapet hennes skarpere, mer uforsonlig og mer polariserende. Profilen hennes på sosiale medier ble tydeligere. Kritikerne mente han bidro til et dårligere debattklima.

Teigen sto tidlig for et fortegnet og karikert bilde av Norge. Akkurat nå er det rikelig med opprørt hav å fiske i for dem som ønsker å utnytte folks uro. Men kravene til journalistikk er strengere enn til politikere. Journalistikk må tuftes på fakta. Ord er mektige våpen og må ikke misbrukes. Teigens CV inngir ikke tillit.

I 2019 sluttet han på Stortinget, etter at han året før hadde ført i pennen et innlegg på Facebook som felte justisminister Listhaug. Han begynte deretter som journalist i Nettavisen. I 2021 gjorde han comeback i Frp, som pressesjef for stortingsgruppa. Tilbake i Nettavisen i 2022 ble det avslørt at han hadde tatt imot penger fra kilder, og han ble dømt i Forliksrådet til tilbakebetaling. Teigen innrømmet at han hadde «driti seg ut». Arbeidsgiveren Nettavisen kalte sakene «klart brudd med pressens Vær Varsom-plakat og Nettavisens etiske retningslinjer».

Etter den journalistiske dødssynden gikk ferden videre til Trønder-Avisa der han hadde et vikariat som løp ut juni i år. 5. juni ble det klart at han var tiltalt for grovt bedrageri. Påstanden er at han forledet Statsministerens kontor og urettmessig gjorde krav på stortingsleilighet fra 2016 til 2018, en fordel som han tjente nesten 400.000 kroner på. Teigen nekter straffskyld.

Dette er altså mannen som nå hevder at Norge er på vei utfor stupet og setter seg på sin høye hest i sin vurdering av Norges forfall. Bare noen år etter at han befant seg trygt og godt på innsiden av den norske eliten, i regjering, med makt til å forme landet. I desember skal han møte i retten med en alvorlig tiltale mot seg.

Vi unner alle nye sjanser. Også Espen Teigen. Han har fått mange. Men journalistikk handler i stor grad om etikk, troverdighet og integritet. Teigen har ingen av delene.

