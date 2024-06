Under EM-kampen i forrige uke mot England stilte noen danske supportere på tribunen med et banner der det sto «FUCK UEFA». Drit og dra UEFA.

Man kan mene hva man vil om budskapet og dets ordlyd, om elegansen i prosaen, og om tid og sted, men det kan ikke være tvil om at det er en ytring som er godt innenfor det vi må tillate. Også på en fotballarena.

Det mener ikke UEFA, Det europeiske fotballforbundet. Som altså både er den som får kritikk, men også den som håndhever regelverket. Slik kan man sensurere kritikk mot egen organisasjon.

Det kan ikke være sånn at UEFA selv gjør seg til dommer over hva som tillates av kritikk

UEFA har svart danskene med å ilegge det danske fotballforbundet DBU en bot på 10.000 euro. For brudd på forbudet mot politiske markeringer. DBU har akseptert boten, og leter nå etter syndebukkene. Det er to røde kort.

Dette er en trist utvikling og en åpenbar begrensing av ytringsfriheten, og det reflekterer svært dårlig på fotballens styrende organer. Selvsagt bør fotballen slå ned på ytringer som er hatefulle mot grupper eller enkeltmennesker. Rasisme, homohets eller oppfordring til vold eller støtte til voldelige organisasjoner hører ikke hjemme noe sted, ei heller på en fotballstadion. Bøtelegg og bortvis med hard hånd.

Men debatt og uenighet internt i fotballen må tillates. Ikke bare må det være legitimt, det må faktisk oppfordres til, fordi fotballen er en demokratisk organisasjon. Og fordi den lever av engasjement.

Les også: Nytt håp i boligpolitikken, skriver Hannah Gitmark

Danskene har dessverre akseptert boten uten motstand. Heldigvis har vårt eget fotballforbund en langt mer prinsipiell linje. NFF har utvist klokskap når de har støttet fotballklubben Brann som også er ilagt bøter av UEFA for budskap uttrykt på tribunen under kamper i Europa. Om Brann-saken har fotballpresident Lise Klaveness uttalt at «overordnede fotballinstitusjoner ikke trenger beskyttelse mot utsagn som er innenfor rammene av ytringsfriheten».

Det kan ikke være sånn at UEFA selv gjør seg til dommer over hva som tillates av kritikk mot UEFA. Dette instinktet om å kontrollere selv akseptable ytringer peker også langt utover fotballen selv, og viser at dens styrende organer ikke forstår sin egen samfunnsrolle. Demokratiet og ytringsfriheten er under stort press i mange land, og fotballen kan ikke bidra til en utvikling der begrensninger i friheten til å ytre seg, er den nye normalen.

Les også: Det gikk vel ikke så bra, Henrik Asheim? (+)

Les også: Det er nok nå. Mer enn nok

Les også: Eivind Reiten må selvsagt få sparken (+)

Les også: Tenk deg når legen sier nei, det fins ikke medisin. Den dagen er her nå (+)