VIF-veteranen matchvinner: Den gamle er fortsatt best

VIF-veteranen ble omtalt som bestemor av RBK-keeper Rugile Rylute på Tik-tok i opptakten til toppkampen i sommervarmen på Lerkendal. Det så ut til at Thorsnes nøt revansjen da hun satte ballen hardt ned i hjørnet i kampens nittiende minutt. Det er slike øyeblikk alle toppscorere nyter. Hun haltet seg ut av straffefeltet som en elegant demonstrasjon mot keeperen.

Det ble lagt til sju minutter og i den tilleggstiden satte midtstopper Elise Thorsnes inn kampens viktigste takling i eget felt. Da jublet hun like mye som ved scoringen. Slik er det når spisser blir omskolert til midtstoppere. Da kan man bli matchvinner i begge ender.

Det er tung prestisje mellom Norges to beste damelag. Vålerenga snøt Rosenborg for seriegullet i fjor høst før Rosenborg fikk en heldig revansje i cupfinalen. Årets første oppgjør i Oslo endte i 1–0 seier til Rosenborg og denne lørdagen ble det altså ettmålsseier til Vålerenga i kampen som var lagt til Lerkendal, der snatút 3000 tilskuere hadde innfunnet seg.

Vålerenga har spisskompetansen Rosenborg mangler. Linken mellom Olaug Tvedten og Karina Sævik utvikles. Her ble samspillet mellom dem avgjørende for utfallet, med god hjelp av et RBK-forsvar som var mer opptatt av å dømme offside enn å stoppe Sævik. Men scoringen var det ingen tvil om da Rosenborgs Hanna Dahl opphevet offsiden med minst en meter rett før pause.

Thea Bjelde skjøt fra alle vinkler, Karina Sævik burde satt sitt andre da hun igjen ble satt opp av Olaug Tvedten etter pause. Det Vålerenga må forbedre er effektiviteten. 1–0 er ingen trygg ledelse og vårkampen på Intility 15. mai endte i ettmålsseier for Rosenborg.

Rosenborg-spillerne dømmer offside og lar Karina Sævik sende Vålerenga i ledelsen på Lerkendal. Men hun var onside i massevis. (Ole Martin Wold/NTB)

Rosenborg fikk ny energi da unge Frøya Brennskag-Dorsin kom inn i 2. omgang og headet inn utligningen. 17-åringen er et av Toppseriens største talenter og far og tidligere RBK-legende Mikael Dorsin liker nok det han ser.

Men denne kampen skulle handle om spilleren som er dobbelt så gammel. Elise Thorsnes er evighetsmaskinen i norsk kvinnefotball og de to øyeblikkene i sluttfasen, da en rekke spillere måtte behandles for kramper i sommervarmen, viser at Thorsnes blir en viktig brikke inn mot høstens viktigste kamper, i kvalifiseringen til Mesterligaen.

Med seieren er Vålerenga serieleder med tre poengs forsprang til Rosenborg Akkurat nå fremstår de som Norges beste lag fordi de er tryggere defensivt enn tidligere i år. Kanskje Elise Thorsnes til og med trives i rollen?





