EM-oppskriften: Skyt!

Det er bare å hente fram det gode gamle rådet fra toppscorer Odd Iversen da han fikk spørsmål om hva som er mest effektivt i fotball: – Skjøt! (på trøndersk), var det korte svaret.

Rådet hans følges i et fotball-EM som framstår festlig for dem som er opptatt av vakre scoringer. Etter at de første langskuddene blåste inn, og at det begynte å ryktes at det kanskje er noe magisk med den nye EM-ballen, skytes det nå fra alle vinkler.

En viktig del av et fotballmesterskap er alle de små og store snakkisene som oppstår. EMs vakreste mål? Jeg er ikke i tvil. Så langt leder Tyrkias Arda Güler, 2005-modellen som til daglig spiller i Real Madrid og som skjøt ballen i et ytterskrudd herlig bue mot Georgia. I en kamp som også kanskje har vært kampen med best dramaturgi.

Hvorfor skulle vi se Tyrkia – Georgia? Fordi i et mesterskap kan de største opplevelsene komme når du minst venter det.

Danskene vil sikkert være uenig i valget. Morten Hjulmand scoret fra 28 meter med sitt langskudd mot England. For Serbia spilte det ingen rolle hvordan scoringen så ut da Luka Jovic utlignet i siste sekund av overtiden og berget EM-livet videre. Nico Williams burde fått drømmescoringen scoringen sin for Spania, laget som spillemessig kanskje har imponert mest. Men det skuddet smalt i tverrliggeren.

Vi er ikke engang halvveis i mesterskapet og vi har fått øyeblikk som gjør TV-kanalenes høydepunktpakker massive.

Årets EM-ball fra Adidas heter Fussballiebe, som på norsk blir noe sånt som fotballkjærlighet. Og enda har ikke Cristiano Ronaldo kommet på scoringslista …

