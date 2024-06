Bergstø kurs

«Vi kan invitere, men ikke diktere», sa partileder Kirsti Bergstø på sitt typiske, rytmiske vis da hun forklarte frammøtt presse hva slags regjeringsalternativ hun vil gå til valg på neste høst. Det kan ikke overraske noen om Bergstø snart begynner å synge sine politiske onelinere.

Med tunga plassert i kinnet hadde SV invitert pressen til utestedet Blå i Oslo for å oppsummere det siste halvåret. Partiet er opptatt av tallenes tale, som politikerne er når det går godt. Partisekretær Audun Herning kunne slå seg på kassa med 9,7 prosent oppslutning i snitt på junimålingene og har et godt grep om de unge velgerne. Hvis det er fasit ved valget neste høst, gjør SV sitt nest beste valg siden 1989.

Kommentariatet mumlet om for store sko å fylle

Etter et drøyt år med partileder Kirsti Bergstø har partiet stabilisert seg på et høyt nivå. Da Bergstø tok over i mars 2013, og kommentariatet mumlet om for store sko å fylle etter Audun Lysbakken, ble partiet klokket inn til en oppslutning på rundt 9 prosent. Nå er nivået løftet til nesten ti. Og i hvert budsjett, og så igjen i revidert, tvinger partiet regjeringen til mer klima og mer velferd.

Det er ikke rart Bergstø kvitrer, for akkurat nå har SV enorm makt og gjennomslag. Og de politiske seierne er etterhvert blitt mange. SV har bare denne våren satt turboen på i havvindsatsingen. Økt barnetrygden. Skaffet billigere tannhelse for unge voksne. Og 1. juli trer flere nye lovendringer i kraft som sikrer bedre boligfinansiering for yngre og bedre sosiale ytelser for de som trenger det mest.

Og aldri før har partiet hatt flere medlemmer før et stortingsvalg. Og analysen er at dette er uttrykk for stort engasjement, som er en særlig ressurs foran et valg der sosiale medier blir avgjørende. Det ser lyst ut for SV, men partiet mener det også er stor statistisk sannsynlighet for at det igjen skal bli rødgrønt flertall på Stortinget i 2025. Men hvordan dette flertallet skal styre landet, er fortsatt et åpent spørsmål.

«Inn hvis vi kan, utenfor hvis vi må», forklarte Bergstø på sitt vis om regjeringskoalisjonen neste høst. Høsten 2021 forlot SV forhandlingene og overlot ansvaret til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nå innrømmer Bergstø at hun har vært rundt med kaffekoppen og «prata med dem». Hun håper å kunne samle laget, men kan altså ikke diktere hva de øvrige partiene på venstresida vil.

Det er med betydelig større pondus partiet kan ta plass, slik det ser ut nå, ved forhandlingsbordet sammen med et svekket Arbeiderparti og et mer enn halvert Senterparti. Politikken vil avgjøre, selvsagt. Det betyr grønnere og rødere politikk. For som bare Bergstø sier det: «Vi sier det vi mener, og mener det vi sier».

