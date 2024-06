Verden ville vært et bedre sted uten Putin

Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

Akkurat nå styres store deler av verden av gamle, gretne, forstokkede og farlige menn. Det er flere av dem, men akkurat nå tenker jeg først og fremst på Vladimir Putin i Russland og Benjamin Netanyahu i Israel. Med disse to løse på dekk blir det jo og slett ikke fred i verden med det første. Du har sikkert tenkt tanken du også: Verden hadde vært et mye bedre sted uten disse to typene der.

Spør du nå om jeg tar til orde for å få disse mennene drept? Nei, gud forby! Da er jeg jo ikke bedre enn dem, som bomber kvinner og barn og lar en hel generasjon unge menn dø en meningsløs død i skyttergraver. Jeg tar selvsagt sterk avstand fra alt som ligner på dødsstraff, politiske attentater og terrorangrep. Men…

Ja, for det er et men her. Jeg greier ikke slippe denne tanken på en fredeligere verden uten disse to. Og jeg tenker: De er jo mennesker, de også. De kan også bli syke og svake. Ikke blir de yngre heller. Hadde ikke Netanyahu (74) en slags brokk-operasjon her i vår? Og Putin (71) virket jo fullstendig hysterisk under pandemien, der han satt alene helt i den andre enden av møterommet i Kreml. Mannen er tydelig vettskremt for smitte og sykdom, noe som betyr at han innser sin egen, menneskelige skrøpelighet.

Det jeg derfor foreslår - av hensyn til verdensfreden - er at både Netanyahu og Putin på en eller annen måte blir påført en sykdom som setter dem helt ut av spill. Jeg er såpass ikke-voldelig og humanistisk av meg at jeg ikke vil gi dem en dødelig sykdom. Nei: De skal bare fysisk settes helt ut av spill, slik at de ikke lenger kan skade andre mennesker med sin nådeløse krigføring.

Jeg tenker ME. (Altså kronisk utmattelse). Eller kronisk migrene, eller en sånn fæl klasehodepine som Odvar Nordli hadde. Uansett ville jeg ordnet noe som gjorde at ble nødt til å tilbringe mesteparten av døgnet i et mørkt rom, tause og ute av stand til å foreta seg noe som helst. De orker rett og slett ikke.

Jeg tror dette kunne funke. Men jeg vet om et par godt voksne, pensjonerte damer som faktisk leker med tanken på å i alle fall «ta ut» Putin, som det heter i militærsjargong. Den ene har jobbet et helt liv som sykepleier, den andre har bakgrunn fra politiet. Det gir dem både medisinsk og politifaglig kompetanse som samlet kan være nyttig. Sykepleieren har greie på skumle tabletter, sprøyter og dødelige injeksjoner. Politikvinnen har skytetrening, er løsningsorientert, snakker litt russisk, og har bøtelagt russiske trålerkapteiner på tyvfiske i Barentshavet. Sammen tror jeg de kan få til noe. Hvem vet? Som sykepleieren sa det: «Ingen vil jo mistenke to gamle kjerringer».

