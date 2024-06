Ingebrigtsens historiske suksess - og rivalens fiasko

Det var mange som lurte på hva 52 norske friidrettsutøvere hadde i et EM å gjøre, men etter at Jakob Ingebrigtsen satte et massivt punktum onsdag kveld, skjønner vi litt mer. Jakob Ingebrigtsen ble EM-historiens største løper, han har tatt seks gull og er bare 23 år gammel. Nå skal han prøve å doble i OL også, men det blir langt, langt tøffere.

Å hevde seg i internasjonale mesterskap handler om læring, tålmodighet, mestring og evnen til å ta ut sitt beste når det gjelder. Også Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm har vært læregutter en gang. Det ser bare ikke slik ut.

Norge reiser hjem fra EM med fire gull, to sølv og en bronse. Bedre har Norge aldri gjort det. Og bronsemedaljen var kanskje den mest gledelige. Det var ikke mange som pekte på Marie-Therese Obst som potensiell medaljekandidat før mesterskapet. Jenta som har forsøkt å ta opp arven etter Trine Hattestad har slitt med skader i ni år og det er et lite under at hun ikke har gitt opp.

Obst kom til finalen med den svakeste personlige rekorden, men så er det slik med disse fascinerende, tekniske øvelsene: Historikk og statistikk spiller ingen rolle, det er konkurransen der og da som teller. Bronsemedaljen kom like overraskende som Andreas Thorkildsens gullkast i OL i Aten i 2004.

Og hvem skulle tro at ei norsk jente skulle komme nærmest medalje på 200 meter? Henriette Jægers 4. plass var like sterk som den var gledelig av ei jente som egentlig har den dobbelte distansen som spesialitet. Er hun like tålmodig som halvmaratonvinner Karoline Bjerkeli Grøvdal, kan dette bli veldig interessant. Og sølv i tikamp? Vi skjønner Sander Skotheim er lei sølvmedaljer i alle sine store og små mesterskap, men dette var tross alt det beste han har prestert.

Ut fra forventningene er det bare én fiasko på toppnivå i den norske troppen. Og han satte den karakteren selv, Narve Gilje Nordås. 11. plass på 5000 meter og ingen finaleplass på 1500 meter var Norges største negative sensasjon. Støyen rundt samarbeidet med trener Gjert Ingebrigtsen må han en gang evaluere, men nå handler det om å få på plass en treningshverdag han har tro på i ukene som gjenstår til OL i Paris.

For i OL er ikke de norske medaljekandidatene like mange. Men Gilje Nordås kan være det hvis han finner tilbake til fjorårets nivå. Da var ikke trenerens hans tiltalt. Det er han nå. Vi vet ikke hvilken betydning det har hatt, men folk med spisskompetanse på prestasjonskultur bør se på situasjonen. Bråket rundt noe så banalt som valg av bosted under EM, burde vært løst lenge før mesterskapet begynte. Vi regner med at det er avklart i Paris.

Hans rival Jakob Ingebrigtsen har åpenbart håndtert støyen, eller har evnet å ha fokus et annet sted. Sportssjef Erlend Slokvik har fått spørsmål om konflikten rundt Ingebrigtsen-familien hver eneste dag samtidig som han skulle bygge en norsk lagfølelse. Det har han klart. Narve Gilje Nordås kan fortsatt få en fantastisk sesong. Hvis han har fokus på de rette tingene.





