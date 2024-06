Såpeopera i joggesko

EM i friidrett kommer brått på det brede sportspublikum, men det er altså et rekordstort antall norske utøvere som nå er på plass til dette mesterskapet i Roma, som er og blir et vorspiel til friidretten under OL i Paris.

Fra et norsk synspunkt er dette en stor begivenhet. Bredden i toppen i norsk friidrett har knapt vært større. Norge har gullkandidater i tre øvelser (400m hekk, 1500m og 5000m menn) og medaljekandidater i en rekke andre.

Blant dem: Karoline Bjerkeli Grøvdal, der 5000 meter avgjøres allerede fredag kveld med start klokka 22.40. Veteranen fikk den ikke helt enkle oppgaven å ta over langløpstradisjonen etter Grete Waitz og Ingrid Kristiansen. Hun debuterte i mesterskap tilbake i 2007 og torsdag i forrige uke slo hun endelig Grete Waitz 45 år gamle norske rekord på 3000 meter da hun viste sine offensive kvaliteter på Bislett. Det løpet gjorde mye med selvtilliten hennes. Noen av hennes fremste rivaler dropper EM på grunn av OL og tittelforsvarer Konstanze Klosterhalfen er blitt syk. Det kan skrives norsk friidrettshistorie allerede på mesterskapets første dag, der også Amalie Sæten og Kristine Eikrem Engeset er norske deltakere på 5000 meter.

Karoline Bjerkeli Grøvdal kan ta Norges første medalje for kvinner på 5000 meter i EM fredag, (Heiko Junge/NTB)

Men så kommer altså guttas 5000 meter på lørdag der duellen mellom Jakob Asserson Ingebrigtsen (som han nå heter) og Narve Gilje Nordås fortsetter. Nå er det 18–0 i interne oppgjør mellom de to, og det blir antakelig 19–0 etter lørdagens løp. Men blir det som gull- og sølv-vinnere? Jakob er storfavoritten, Gilje Nordås har vokst som utfordrer etter at han vant 3000 meteren i Stockholm søndag etter en sterk avslutning. Det var hans første seier i Diamond League-sirkuset og det gjorde kanskje noe med ham. Duellen på 1500 meter på Bislett ble som kjent ødelagt av at Nordås mistet den ene skoen etter 200 meter.

Tidligere var disse to en del av samme treningsgruppe og skulle gjøre hverandre bedre. Nå har de den pågående konflikten seg imellom som bakteppe, noe de må leve med. Det krydres av at Norges to øvrige deltagere i løpet er en del av den samme konflikten. Henrik Ingebrigtsen er langt fra noen vinnerkandidat, men har vært en slags manager for lillebror. Per Svela er Narve Gilje Nordås reservetrener når Gjert Ingebrigtsen ikke er tilgjengelig. Dette blir såpeopera i joggesko.

Evnen deres til å fokusere på det sportslige blir utfordret i hele sommer. Jakobs seier på Bislett viste oss hvor mye enn seier betyr for ham. Nå kan han bli mestvinnende mannlige løper i EM-historien. Det paradoksale er at mange mener 5000 meter er Jakobs beste distanse, men i hans eget hode er det 1500 meteren som henger høyest. For det var på den distansen han som 12-åring bestemte seg for å bli best i verden. Det har han allerede oppnådd.

Norge har aldri hatt en større tropp til et EM i friidrett. For to år siden ble det tre gull (Jakob Ingebrigtsen (1500m og 5000m), Karsten Warholm (400m hekk), sølv til Zerei Kbrom Mezngi (10.000m) og bronse til Pål Haugen Lillefosse (stav) og Eivind Henriksen (slegge). I år er antall norske medaljekandidater enda flere. Stadio Olimpico ligger klar!

