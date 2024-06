KFUM Oslo med poengfangst foran skjema

Når Eliteserien tar årets tidlige sommerferie, kan debutantene på Ekeberg sette en fot i bakken og konstatere at de har prestert over forventning. Men samtidig er det mye de ikke er fornøyd med. Det mest opplagte: Ingen hjemmeseier ennå, selv ikke i en kamo mot Sandefjord der de spilte med en mann mer i over en omgang.

Etter elleve spilte kamper står Kåffa med 15 poeng, halvparten av det man som en tommelfingerregel trenger for å overleve på øverste nivå. I fjor endte Vålerenga på kvalifiseringsplass med 29 poeng og veldig mange husker hvordan det gikk.

Det spesielle med årets eliteserie er at alle de antatte topplagene har hatt sine svake perioder, også serieleder Bodø/Glimt. Fredrikstad er årets største positive overraskelse, mens Tromsø er i den andre enden av skalaen. Midt i buketten ligger altså nykommerne KFUM Oslo, som med sin 7. plass ligger langt over det all ekspertise forventet at de skulle ligge. At de skulle ta sommerferie foran lag som Rosenborg, Lillestrøm og Tromsø er mildt sagt overraskende.

Alle trenere er nødt til å se bak resultatene og KFUM-trener Johannes Moesgaard er den mest klarttalende i hele sirkuset. Det er særlig etter kampene på Ekeberg han i manges øyne har vært hensynsløs overfor egne spillere, senest etter 3-3-kampen mot Sandefjord søndag. Men for dem som måtte være bekymret for spillernes ve og vel: KFUM er en kameratgjeng med stor takhøyde internt. Det er en del av den toppfotballkulturen som bygges der at ros og ris skal være faglig begrunnet. Og intet annet.

For like overraskende som at KFUM står uten hjemmeseier er at de ikke har tap på bortebane. Og de banene inkluderer Lerkendal 16. mai og Aspmyre i Bodø. KFUM er et av de mest spillende lagene i Eliteserien, samtidig som de øver hver dag på økende kynisme. For det må til skal man overleve på øverste nivå.

OBOS-ligaen tar ikke sommerferie ennå og for hovedstaden er det hyggelig å konstatere at Vålerenga for første gang i år ligger på direkte opprykksplass. Nykommer Lyn har startet som KFUM på nivået over, tatt 15 poeng på sine elleve første kamper og styrer mot sesongens mål: Å stabilisere seg i divisjonen.

