Et utstillingsvindu for borgerlig politikk

Regjeringen til Erna Solberg, med Fremskrittspartiet i spissen, skulle gjennom oppstykking, privatisering og enda flere anbud, selskaper og direktører rydde opp i norsk jernbane.

Vi fikk ikke flere og bedre skinner, men vi fikk utslag som at svenske SJ kjører tog mellom Trondheim og Oslo, mens britiske Go Ahead kjører tog på Sørlandsbanen. Gode gamle NSB ble til Vy og fikk nye uniformer, men færre strekninger å betjene.

Slik har Erna Solbergs jernbanereform bidratt til å gjøre vondt verre.

Dette skulle bli så bra, så, ble vi lovet.

Spol så fram noen år, og følgende har skjedd denne uka: Statlige Mantena, som har ansvar for å vedlikeholde togsettene i Norge, vil ikke lenger vedlikeholde togene til Go Ahead. Det lar seg ikke forsvare økonomisk, heter det fra Mantena.

Årsaken er at slitasjen er langt større enn det som ble forespeilet da Mantena inngikk kontrakten i 2019. Nå har derfor det statlige selskapet varslet at de fra 1. juni 2025 ikke lenger kan gjøre jobben. Go Ahead varsler søksmål.

Årsaken til den ekstra slitasjen skal være at Sørlandsbanen er i dårlig stand, med mange kurver og gammel skinnegang. Det kan alle som har tatt tog mellom Oslo og Stavanger og alt der imellom skrive under på. Likevel: Dette burde da ikke overraske noen, for har det ikke alltid vært slik?

Jo, Sørlandsbanen er som den har vært lenge. Problemet er at etter den borgerlige regjeringens oppsplitting i en rekke ulike selskap og operatører, blir ikke togsettene lenger rotert mellom ulike strekninger for å motvirke slitasje på de ekstra utsatte banene – som Sørlandsbanen.

Go Ahead vant anbudet på Sørlandsbanen og Jærbanen, og bare dem. Det betyr at selskapets togsett ikke har andre baner å rotere på. Det skulle jo tatt seg ut i den moderne, absurde varianten av delvis privat og delvis offentlig som er jernbanesektoren vår at det plutselig skulle gå tog med Go Aheads logo på SJs strekninger, og omvendt.

Men situasjonen er faktisk enda mer absurd enn som så. Go Ahead leier togsett fra statlige Norske Tog, på samme måte som de andre som opererer på norske skinner. Skinnene er ansvaret til statlige Bane NOR. Det eneste private innslaget her er altså Go Ahead. Som nå har fått beskjed av statlige Mantena om at vedlikeholdsarbeidet er for dyrt.

En jernbanereform verdt navnet sitt ville kanskje sørge for at vi fikk bedre skinneganger og mer moderne togsett, men det var ikke den jernbanereformen Erna Solberg ga oss. I stedet fikk vi et salig kaos av selskaper, både statlige og private, og flere godt betalte sjefer og en pulverisering av overordnet ansvar.

Kall gjerne det som nå skjer mellom Go Ahead og Mantena for utilsiktede konsekvenser. Det er uansett ikke et spesielt vakkert dandert utstillingsvindu for borgerlig politikk.

