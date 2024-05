Duellen mellom Ingebrigtsen og Nordås: 17-0

BISLETT (Dagsavisen): For første gang siden VM-finalen på 1500 meter i fjor, møtes Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås i løpsduell. De tok sølv og bronse i fjorårets VM og det er ikke sikkert noen av dem vinner på Bislett torsdag kveld. Det 16 mann store feltet er spekket med sterke navn. Men det er uansett duellen mellom disse to som er Bislett Games største snakkis.

Vi fikk jo antydningen på jordbærpartyet og pressekonferansene på lille Bislett onsdag kveld. Selv om de skal løpe samme distanse, var de plassert i to forskjellige presseseanser med en times mellomrom. Stevnegeneral Steinar Hoen styrer det meste på Bislett, også dette. Men til forskjell fra vanlige pressekonferanser var det ikke anledning til å stille spørsmål til Jakob Ingebrigtsen. Spørsmålene ble kun stilt av stevnegeneralen. Og i den seansen ble verken Narve Gilje Nordås eller hans trener Gjert Ingebrigtsens navn nevnt med et ord.

Årsaken er at Jakob Ingebrigtsen bare vil ha sportslig fokus rundt konkurranser og tiltalte Gjert Ingebrigtsen har ikke akkreditering (adgangskort som trener) til Bislett. Men han kan være på tribunen hvis han har billett.

Jakob Ingebrigtsen kom som den storstjernen han faktisk er, med mørke solbriller sammen med sin høygravide kone Elisabeth. Han deltok på den internasjonale delen av pressekonferansen sammen med fem (!) andre olympiske mestere fra Tokyo, blant dem Karsten Warholm. Ingebrigtsen fikk flest spørsmål om satsingen på 5000 meter, hans ønske om å sette verdensrekord der, og at han vil løpe både 1500 og 5000 meter i OL. Men den korteste distansen er første prioritet.

Narve Gilje Nordås snakket med mediene på onsdagens pressemøte på Bislett. (Beate Oma Dahle/NTB)

Narve Gilje Nordås derimot, snakket velvillig med alle som ville høre, og fokuserte naturlig nok bare på det sportslige. Han har aldri slått Jakob Ingebrigtsen i samløp og han har prøvd 17 ganger. Men han har aldri vært nærmere enn i VM-finalen i fjor der begge ble slått av Josh Kerr. Briten løper ikke på Bislett. Nordås virket avslappet og vet han slår nedenfra. OL-finalen tirsdag 6. august er årets begivenhet. Men 1500 meteren på Bislett er noe av det største i Diamond League-serien. Fjorårets tilsvarende løp var kanskje det sterkeste feltet verden hadde sett.

Gilje Nordås er den eneste av dem som allerede har løpt i Diamond League, da han stilte på 1500 meteren i Doha i Qatar tidligere i vår. I et rotete løp endte han på 6. plass med tiden 3.33,87. Siden har han hatt sportslig framgang og fokuserte mest på evnen til å løpe klokt under kveldens Bislett-finale som også avslutter stevnet.

Like før det har Karsten Warholm sesongdebutert på sin spesialdistanse, 400 meter hekk, og man kan bare undre seg hvor lenge det vil vare at Norge har de største stjernene som selger ut Bislett Games. Denne arenaen har en enorm rekordhistorie og presidenten i det internasjonale friidrettsforbundet, Sebastian Coe, har en sentral plass i den historien. Han er sjeleglad over det som har skjedd i norsk friidrett og hvordan rekordarenaen tas vare på.

