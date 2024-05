Bisletts største rockestjerne

BISLETT (Dagsavisen): Han merker på omgivelsene hvordan Jakob Ingebrigtsen har vokst til å bli en av sportens største stjerner. Hvert skritt han tar følges. Men det er i et 1500-meter-felt med verdens beste løpere vi elsker å se han. Og måten han overraskende avgjorde den aller siste øvelsen denne kvelden, kunne ikke vært et mer dramatisk punktum.

For han visste hva han gjorde, bevegelsen var innøvd og det kan også avgjøre en OL-finale. Vinnertiden på 3.28,79 er jo ellevill, og Timothy Cheruiyot hadde passert Jakob hvis løpet var 1502 meter. Kalkulert? Nesten.

Det hører med til historien at han løp i Eugene lørdag, har vært i USA i ukevis og er midt i jetlag-perioden. Men å løpe i tre og et halvt minutt går fint. Og Bislett Games er prioritet nummer en for Jakob Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen avsluttet Bislettkvelden med en lang æresrunde. (Heiko Junge/NTB)

Duellen mot Narve Gilje Nordås ble avlyst før den hadde begynt. Å miste skoen tidlig på en 1500 meter er maksimal uflaks og da var løpet kjørt for Gjert Ingebrigtsens elev. Å løpe barbeint på en fot på tartandekke når man ikke har trent på det, kan være smertefullt. Mens Jakob pleier skulderskaden sin i dag, får Nordås pleie beina.

Vi er vant med at det skrives idrettshistorie på Bislett. Tidligere på dagen hadde 52 norske utøvere fått klarsignal til EM i Roma i neste uke. 52? Har Norge så mange gode friidrettsutøvere.

De som benket seg på Bislett fire timer før den avsluttende 1500 meteren fikk se bredden blant norske utøvere. Da selve hovedstevnet startet ble det levert fra start.

Den unge framgangsrike Henriette Jæger startet med å sette norsk rekord på 400 meter. Jenta som for få år siden var blant tilskuerne på Bislett, drømte den gang om å få være en av deltakerne på en slik Bislettkveld. Da hun endelig ble det, leverte hun sitt raskeste løp noensinne i et felt med mange av verdens beste utøvere. Velkommen i det gode selskap!

4 Karoline Bjerkeli Grøvdal slettet Grete Waitz 45 år gamle norske rekord på 3000 meter denne kvelden. (Heiko Junge/NTB)

Karoline Bjerkeli Grøvdal er ingen nykommer, og hun har jaktet rekordene til Grete Waitz og Ingrid Kristiansen i mange år. Denne gangen var det 3000 meter-rekorden til Grete Waitz fra 1979 (!) som skulle angripes. Hun gjorde det til gangs, og fikk Bislett-publikum opp av setene da hun løp opp i teten en runde før slutt. 45 år gamle rekorder skal slås. Men marginen hun gjorde det med var en gledelig overraskelse. Og selv løp hun på seg massiv selvtillit foran EM i Roma i neste uke.

Hagos Gebrhewit 5000 meter var den raskeste på norsk jord og den nest beste tiden noensinne. Og den største prestasjonen denne kvelden. Det er moro når etioperen kjemper internt om OL-plassene. Sluttida 12.36,73 var altså bare et drøyt sekund fra verdensrekorden etter en 420 meter lang sluttspurt vi ikke har sett maken til på Bislett før. Vi følte at nivået av ekstrem toppidrett var nådd nå.

Men det var altså før de norske gullkortene skulle i askjon. Vi likte jubelen og applausen brasilianske Alison Dos Santos fikk da han tok igjen Karsten Warholm og avgjorde duellen på siste hekk, der Warholm rev. De to var i en særklasse og Karsten Warholm leverte sitt femte beste løp i karrieren i lett duskregn. - Dette viser nivået. Jeg er på skuddhold. Men jeg vil jo vinne, sa Warholm til NRK umiddelbart etterpå. Dos Santos omfavnet jordbærmaskoten på indre bane, gliste bredt og tok sin andre seier i Diamond League. OL-favoritt? Ja!

Så avsluttet Jakob Ingebrigtsen en Bislettlkveld som vil bli husket nettopp på grunn av hans finaleopptreden. Best når det gjelder. For det gjelder for verdens beste friidrettsutøvere på Bislett.

