Karen Fladset 80 år: En pionér i det stille

Noen av oss husker at Vestar IL fra Oslo var en stormakt innen håndballen på 70-tallet. Laget vant åtte seriemesterskap på rad og tok to NM-titler på kvinnesiden. Laget som ble etablert som et slags idrettslag for vestlendinger i Oslo, ble lagt ned i 2010.

Men sentral i denne klubben og veldig sentral i oppbyggingen av norsk kvinnehåndball, var Karen Fladset, både som spiller og trener. Hun er muligens en undervurdert klippe i norsk toppidrett. Mandag rundet hun 80 år.

Hun var den siste landslagstreneren før Sven Tore Jacobsen overtok tømmene, som senere førte til gjennombruddet for kvinnehåndballen i 1986. Men gymlæreren Fladset, utdannet ved Norges idrettshøgskole, mente mange la grunnlaget. Selv fikk hun 86 landskamper og hun førte Vestar til semifinale i Europacupen i en tid da daværende DDR (Øst-Tyskland) og Sovjet var dominerende i kvinnehåndballen. Dette var lenge før man kunne leve av treneryrket i Norge.

Men hun var med å revolusjonere treningsmetodene, både i innhold og mengde. Det viste seg at det var mye å gå på. I dag tar vi det som en selvfølge at kvinnelandslaget skal kjempe om titler i alle mesterskap.

Senere ble Karen Fladset mye brukt som ekspertkommentator i NRK da hun sammen med Unni Anisdahl skildret noe av de største øyeblikkene for radiosporten i statskanalen. Det er all grunn til å gratulere med gårsdagen!