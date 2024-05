Kvinneløftet i Norge går for sakte

Det lysner riktignok i skogen. Publikumstallene siger sakte oppover, men hovedårsaken til det er at noen av lagene flytter inn på de store arenaene. Såkalte happening-kamper drar tilskuertallene opp, hverdagen er dessverre langt bak utviklingen i store deler av Europa.

Det var et lite sjokk for Norges Fotballforbund at bare 2687 tilskuere så cupfinalen mellom Vålerenga og Rosenborg i fjor, to av de største klubbnavnene i Norge. I år er snittet i Toppserien 556 tilskuere per kamp, mot 481 i fjor. Men enkeltkamper mellom Brann og Rosenborg drar snittet opp, over 6000 tilskuere var på plass da Brann flyttet fra Stemmemyren kunstgress til mer fasjonable Brann Stadion i vår.

I kveld er det finale i Champions League for kvinner, og igjen kan vi få se tre norske kvinner på banen. Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen (Barcelona) og Ada Hegerberg (Lyon) møtes i finalen i Bilbao. Alle tre er med i landslagstroppen som ble tatt ut fredag, laget som skal møte Italia på Ullevaal fredag i neste uke. Det blir årets første tungvektsopppgjør og det er solgt over 6000 billetter til kampen. Landslaget engasjerer.

Mange av de tilskuerne er unge jenter som vokser opp med kvinnelige forbilder. Og både Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg stiller velvillig opp til autografskriving. Norges to største kvinnelige stjernenavn, nå i selskap med Chelseas stigende stjerne Guro Reiten, kjenner verdien av forbildenes kraft.

Men vi vet fotballpresident Lise Klaveness og NFF-toppene synes det går for sakte med den norske interessen rundt klubblagene.

Det var glissent på Intility Arena i fjor høst da Vålerenga feiret seriegullet etter seieren over Stabæk. (Heiko Junge /NTB)

Det var frustrerende for VIF og NFF at bare 635 tilskuere var til stede på Intility i fjor høst da Vålerengas damer sikret seriegullet. Det var feiring foran det man vil kalle nesten tomme tribuner. Dagsavisen dekker de fleste hjemmekampene til Vålerenga og Lyn i Toppserien. Men vi er veldig ofte sørgelig alene utover TV-selskapet som dekker kampen. VG, Dagbladet og Aftenposten er bare unntaksvis til stede.

Forklaringen de gir på spørsmål fra undertegnede er enkel: Leserinteressen er for liten. Artikler som handler om spillernes privatliv klikker mer enn artikler om det fotballmessige. Der er kontrasten stor til den maskuline klubbfotballen. Jentene selv ønsker mer fotballfaglig dekning og kritikk. Den opplever vi rundt landslaget, med VM i fjor som et ekstremt eksempel.

Det har hjulpet at de største klubbene (Rosenborg og Brann) har overtatt nabolagets kvinnelag. Nå har Brann flyttet inn på Brann Stadion permanent, mens Rosenborg samler mellom 300 og 500 tilskuere på Koteng Arena. En sjelden gang brukes Lerkendal og da skyter tallet i været. Junikampen mot Vålerenga er den eneste som spilles der i vårsesongen.

Utfordringen er størst i Stor-Oslo som også er kraftsenteret for kvinnefotballen i Norge. Tre Toppserielag er fra hovedstaden, utvider vi sirkelen får vi også inn Stabæk, Kolbotn og LSK Kvinner. Sistnevnte er på konkursens rand fordi driften ikke er bærekraftig.

I England flommer det nå over av norske spillere. I Chelsea har Guro Reiten og Maren Mjelde vært med på en ny gullsesong. Også Chelsea opererer med to hjemmebaner. På Kingsmeadow kommer det mellom 3000 og 5000 tilskuere, men når de største kampene flyttes til Stamford Bridge tidobles tilskuertallene. Oppgjøret mellom Arsenal og Manchester United toppet tilskuertallet i årets avsluttede Superliga, 60.160 tilskuere så Frida Maanum i aksjon på Emirates. Graham Hansen og Systad Engen har spilt for over 90.000 på Nou Camp, men det er ikke hverdagen.

En fersk forskningsrapport fra Norges idrettshøgskole (Siv Gjesdal, Ørnulf Seippel, Stein Robin Syse Waldenstrøm og Christian Thue Bjørndal) har analysert alle fotballoverganger i ungdomsfotballen i Oslo fra 2009 til 2023. Det er over 1500 overganger per år, men en forsvinnende liten del er jenter. Det påpekes helt forskjellige strukturer rundt satsingen på jenter og gutter i klubbene. På godt og vondt.

Nå har Oslo fått mesterligafinalen i 2026 og det er nesten overraskende at Uefa (det europeiske fotballforbundet) har godkjent en arena med bare 27.000 tilskuere. Men det er jo noe å strekke seg etter for Vålerenga som har som sesongens store mål å kvalifisere seg til gruppespillet.

Fotball er landets største jenteidrett. Vi har stjernene, vi har en voksende bredde, men den når ikke det store publikum. Du får gi en ny oppvisning i kveld, Oslos største kvinnenavn innen fotballen, Caroline Graham Hansen.

PS. Etter at denne kommentaren ble skrevet, ble det kjent at det er kommet varsel mot lederen av Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen. Flere nøkkelpersoner i organisasjonen har trukket seg fra stillingene sine.

