En historisk innspurt med to norske vinnere

Aldri før har norske fotballspillere dominert den internasjonale scenen på det nivået vi ser nå. Ikke bare har vi mange nordmenn rundt omkring i de største ligaene, men de er ikke bare stallfyll og grovarbeidere, men de er blant lagets viktigste spillere. Alexander Sørloth kan bli årets spiller og jakter toppscorertittelen i Spania, mens Julian Ryerson skal spille mesterligafinale med Borussia Dortmund.

Likevel er det ingen tvil om at våre to største spillere spiller i England. 75 nordmenn har spilt i Premier League, fra Gunnar Halle som var en av 13 utlendinger som spilte åpningsrunden av Premier League i til Oscar Bobb som er den foreløpig siste som har fått sin Premier League-debut. Blant dem har vi mange som har vunnet ligaen, inkludert Ole Gunnar Solskjær som har vunnet seks ganger, som fortsatt er rekord for antallet ganger en spiller utenfor Storbritannia har vunnet Premier League.

Men verken Solskjær, Ronny Johnsen, Henning Berg, John Arne Riise, Claus Lundekvam, Morten Gamst Pedersen, Brede Hangeland, Flo x2, Erik Thorstvedt eller John Carew for å nevne noen har vært i nærheten av å dominere ligaen slik vi gjør nå. Flere av disse har vunnet, scoret bøttevis med mål og markert seg på sitt vis, men det Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard gjør nå er hevet over alt andre norske har gjort.

Solskjær har jo både vunnet mer og foreløpig også scoret flere enn det Haaland har gjort, men Haaland scoret dobbelt så mange mål i sin debutsesong som det Solskjær gjorde da han debuterte med 18 mål. Ikke bare satte Haaland ny Premier League-rekord, men også i år da folk beskylder han for å ha en dårlig sesong der han ikke er på samme nivå som i fjor, blir han greit toppscorer i ligaen med nærmere 30 mål.

Britain Soccer Champions League Martin Ødegaard har hatt sin beste sesong noensinne og er nominert til årets spiller i Premier League. (Frank Augstein/AP)

Før Haaland hadde det bare skjedd sju ganger i ligaens historie, tilbake til 1992, at noen har scoret mer enn 30 mål. Og det inkluderer 3x Shearer, Andy Cole, Luis Suarez, Mohamed Salah og Cristiano Ronaldo, så det å nærme seg den grensa i en dårlig sesong sier sitt om viktigheten av Erling Braut Haaland. Hans mål og posisjon som den viktigste målscoreren på laget som søndag trolig blir historiske som første laget som vinner fire strake er rett og slett hinsides i norsk målestokk.

Mye bra kan sies om Ole Gunnar Solskjærs karriere, men han hadde aldri den samme standingen verken i eget lag eller i ligaen generelt, og var heller aldri i nærheten av å bli toppscorer. Det er heller ikke Martin Ødegaard, men hans prestasjoner for laget som har ledet ligaen store deler av både forrige sesong og denne sesongen er rett og slett eksepsjonelle. Der Haaland kan bli historisk med City, kan Ødegaard bli historisk som første nordmann som vinner tittelen årets spiller i Premier League.

Dermed har vi altså to nordmenn som kjemper om ligatittelen, og de samme nordmennene kan bli henholdsvis toppscorer og ligaens beste spiller. Det kan forsåvidt også Erling Braut Haaland bli, da han også ble nominert til å bli årets unge spiller og årets spiller, men spillemessig er det få som har vært bedre enn Martin Ødegaard uke ut og uke inn denne sesongen. Det må kanskje være Rodri, men han er sjokkerende nok ikke nominert engang.

Mannen som kan hjelpe Ødegaard og hindre Haaland, leder sin hittil siste Premier League-kamp søndag. I sin lange karriere har David Moyes aldri vunnet borte mot verken Liverpool, Manchester United, Arsenal eller Chelsea, og har heller ikke vunnet en bortekamp mot Manchester City siden 2010. Likevel er City det laget han har vunnet nest flest kamper mot, med 15 i tallet, kun slått av Fulham med 20. Moyes radet opp en god rekke med seiere mot City med Everton tidlig på 2000-tallet. Han har sågår slått City borte med Preston, men i søndagens avgjørende kamp vil det være et mirakel om skotten får med seg poeng.

På Anfield skal også Jürgen Klopp lede sitt Liverpool-lag for aller siste gang, etter en fenomenal jobb i sjefsstolen på Merseyside. Manchester United styrer mot sin aller dårligste sesong i ligaens historie, og for første gang på svært lenge rykker alle tre nyopprykkede klubbene langt ned. Det er som vanlig mange historier som skal skrives på sesongens siste dag, men sentralt i de aller viktigste er to nordmenn. Der har vi aldri vært før, og det spørs om vi kommer dit igjen, så det er bare å kose seg så lenge vi har dem.

Siste serierunde i Premier League spilles slik:

Søndag 17.00: Arsenal – Everton, Brentford – Newcastle, Brighton – Manchester United, Burnley – Nottingham Forest, Chelsea – Bournemouth, Crystal Palace – Aston Villa, Liverpool – Wolverhampton, Luton – Fulham, Manchester City – West Ham, Sheffield United – Tottenham.

