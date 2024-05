Drita full før barnetoget

Jeg kan ikke huske at det krydde av fulle voksne på 17. mai da jeg var barn. Det spratt aldri en champagnekork i taket under frokosten på nasjonaldagen. Minnene handler om is, sachertorte og stappfulle kafeer – ikke stupfulle folk i bunad.

17. mai var barnas dag, sa de voksne til oss. Jeg sier det samme til mine barn. Men jeg føler at jeg lyver dem rett opp i ansiktet. Jeg føler meg som en overlevning, for det var før, det.

17. mai fortjener bedre enn spy i blomsterkassa på vei hjem fra etterfesten.

Nå handler 17. mai mest om å bli lett beruset allerede på morgenen. Det er champagne til frokost, og kanskje et glass vin eller to også, før man selvfølgelig må stoppe innom naboens fest for et glass sprudlende til.

Eller: ikke vet jeg hvordan dette foregår, det er mange år siden jeg har nytt en champagnefrokost for å feire konge og fedreland. Det jeg vet, er at jeg ser overraskende mange mennesker i sentrum av Oslo som har fått et glass eller tre for mye, og det allerede under barnetoget.

Deretter blir det bare verre og verre. De få gangene vi har hengt igjen i byen utover ettermiddagen, er det sjøslag rundt klokka fire. Den ene gangen jeg gikk på pub for å se en fotballkamp på kvelden var folk i dress og bunad rett og slett drita fulle.

Det er kebabsaus på den hvite skjorta, svømmende blikk og sjanglende bunader alle vegne. Vi klager gjerne på russen, men også foreldrenes deres bør med fordel ta en kikk i speilet. Om de gjør det rundt klokka sju om kvelden 17. mai, vil de kunne bli skremt av synet som møter dem.

I år blir det trolig enda verre enn i fjor, som var mer enn ille nok. I år faller 17. mai på en fredag, og på den andre siden av helga er det også fri. Langhelg. Skål da, dere!

Kall meg gammeldags og kjedelig, eller en jævla moralist om du vil. Men jeg skjønner ikke hvorfor – også – denne dagen må brukes til voksen moro og det som verre er. Hvorfor vi må bytte ut Wergeland med hvitvin og whisky, og gjøre enda en merkedag til nok en anledning til å drikke oss fulle.

For all del: Jeg elsker øl, og liker å drikke vin. Jeg kan absolutt la meg more av å se bunadskledde jenter på vei hjem på morgenen 18. mai, og det banker ikke særlig hardt i brystet mitt når vi synger nasjonalsangen i skolegården.

Men jeg synes faktisk 17. mai fortjener litt bedre enn spy i blomsterkassa på vei hjem fra etterfesten.

Det er ikke ofte jeg er enig med avholdsforeninger og de rusfri. Men den rusforebyggende organisasjonen IOGT har et godt poeng når generalsekretæren i et innlegg i Stavanger Aftenblad foreslår at det ikke burde være lov å selge alkohol på utesteder før klokka 13 på 17. mai.

Det vil ikke hindre folk i å drikke musserende til frokosten, men det vil være et signal om at våre foresatte faktisk ikke synes det vi holder på med er greit.

Det er mye som tyder på at vi selv ikke liker måten vi oppfører oss på heller. IOGT har latt Kantar sjekke våre holdninger til fyll på nasjonaldagen. 55 prosent av oss sier seg enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17. mai.

Det er kanskje bare jeg som er blitt en gammel. Men jeg synes det tallet mer enn antyder at vi voksne kanskje burde finne på noe annet i år enn å skåle tre-fire ganger allerede før barna har fått dagens første is.

Det er jo langhelg og sol. Vi voksne har flere dager i strekk etter at barnas dag er over som vi kan bruke til å gå på fylla.

