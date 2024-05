En keepers og et lags mareritt

EKEBERG (Dagsavisen): Når du som keeper slipper inn to mål før seks minutter er spilt, og du føler på at det er din egen feil der du står foran motstandernes jublende supportere, skal det mental styrke til å fortsette. Emil Ødegaard, som fikk en kraftig hodeskade i den første Ekeberg-kampen mot Brann, har fått en tøff start i Norway Cup-land. Han må bare riste det av seg.

Verre var det at resten av laget ble preget av den sjokkerende starten og når man taper nesten alle dueller innenfor egen 16-meter, blir det stygt. I tillegg til fire baklengs før pause hadde FFKs prikkskytter Morten Bjørlo også et frispark som smalt i krysstanga samt et straffespark som ble annullert etter VAR-sjekk.

Remi-André Svindland fikk gleden av å score KFUMs første mål som Eliteserielag på Ekeberg. Det var en fattig trøst. (Thomas Andersen/NTB)

Morten Bjørlo ble altså den første målscoreren i en Eliteseriekamp på Ekeberg, et kommende quiz-spørsmål om denne arenaen som vil forbli en kuriositet i fotballhistorien når den etter planen erstattes av en ny arena om to år.

Det var mange bekymrende KFUM-rynker da det viste seg at ankerfestet Robin Rasch ikke kunne spille, ei heller stopperbautaen Momodou Njie eller målsniken Johannes Nunez. Det er i praksis det heftige kampprogrammet med ekstraomganger i cupen som har gått ut over spillermateriellet. Men dette må jo alle lag regne med. Man må og skal ha en bred stall skal man henge med i Eliteserien.

Cupen kan jo i verste fall ende med diskvalifisering for KFUM hvis NFF kommer til det denne uka, på grunn av bruk av ikke spilleberettiget spiller. Men det var ikke fokus på Ekeberg denne søndagen selv om disse to lagene møtes i en eventuell semifinale hvis de vinner sine kvartfinaler. Men da er vi i oktober.

KFUMs verste omgang etter sin debut i Eliteserien måtte man håndtere. Trener Johannes Moesgaard gjorde det ved å bytte ut fire mann. Det er en brutal slakt av eget mannskap. Han sa første omgang rett og slett var pinlig. Men han lot keeperen stå. Offensivt hadde ikke Kåffa en eneste halvsjanse før pause.

Byttene hjalp, men forutsetningene er jo helt nye når man ligger under med fire mål halvveis. Remi-Andre Svindland fikk gleden av å bli KFUMs første målscorer i Eliteseriekamp på Ekeberg da han satte straffesparket KFUM fikk som trøst etter hands i FFK-feltet.

Fredrikstad har fått en knallstart i Eliteserien og har bare sluppet inn to mål på bortebane. Begge disse lagene er nyopprykket, men stallen til Fredrikstad er åpenbart bredere. KFUM Oslo må slikke sårene og få spillerne i gang til møtet med Rosenborg på et fullsatt Lerkendal 16. mai.

