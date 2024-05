Tar VAR-grep uten supportere

Den økende frustrasjonen rundt bruken av videodømmingen VAR har også nådd Norges Fotballforbund og på torsdagens pressemøte kunne de fortelle at det nå er satt ned et utvalg som vil ha innspill fra klubbene etter hver eneste serierunde. Det er sikkert vel og bra, men utvalget mangler en vesentlig stemme: Supporternes.

Det er overraskende i en tid da man erkjenner at supporternes innflytelse og makt er økende i fotballen. En rekke norske klubber har faktisk vedtatt at de skal jobbe for nedleggelse av denne dommerløsningen. Det svenske fotballforbundet har snudd i sin holdning og dropper VAR-dømming fordi et flertall av toppklubbene er imot. Dette er ikke minst supporterne som har presset på.

Den svenske konklusjonen er overraskende og positiv. Det er faktisk noen land som tør å stå opp mot internasjonale vedtak. Mandatet for det nye utvalget handler ikke om VAR skal nedlegges eller ikke, men hvordan det kan forbedres. Tre av fotballens rolleinnehavere er med: Dommeren (tidligere toppdommer Jon Skjervold), treneren (tidligere topptrener Jostein Grindhaug) og spilleren (tidligere landslagsspiller Tom Høgli).

Kvinneperspektivet er bevisst ikke ivaretatt her så lenge VAR ikke er innført i kvinnefotballen ennå (unntatt cupfinalen). Men blant supporterne er VAR-engasjementet voldsomt, uavhengig av kjønn. Et sannsynlig flertall vil antakelig ha det bort, men mange nøkterne røster vil også ha øyne som kan se på forbedringer fra et tilskuer-perspektiv.

Her er det Branns supportere som gir sin klare mening om nyvinningen i norsk og internasjonal fotball. (Geir Olsen/NTB)

Det var generalsekretær Karl Petter Løken som fikk oppgaven å snakke om VAR på torsdagens pressemøte mens president Lise Klaveness tok seg av de fleste andre sakene. De var viktige nok. Israel-Palestina konflikten som også innbefatter fotballen og de økte forskjellene og forutsetningene for å drive med fotball i Oslo.

Løken var kritisk til VAR-situasjoner sist helg og nå vil dette nye utvalget ha eksempler fra klubbene etter hver runde. Norsk fotball bruker store summer på dette verktøyet, som riktignok TV2 betaler det meste av, men det varer ikke evig. Sju dommere er i sving rundt hvert eneste kamp. Det blir påpekt at utvalgets arbeid ikke blir en fasit eller på noen måte overprøver dommermiljøet.

Fotballen som opplevelse er forstyrret av VAR. I England diskuterer man nå at dommer-diskusjonene skal overføres over høyttaleranlegget. I Norge er holdningen blant trenere og ledere at VAR er kommet for å bli. Jeg har aldri skjønt hvorfor. I mine øyne er bare fotballreglenes iboende skjønn flyttet fra banen og dommerne der til VAR-rommet. Slik at alt tar lengre tid. Og øyeblikkets spontanitet tas bort. Men jeg har hørt forslag til klare forbedringer uten at det nødvendigvis legges ned. Et av forslagene er en sekundgrense der opplagte misforståelser blir tatt. Blir det skjønn og millimeter-målinger kan i stedet dommerne på banen dømme.

Lytt også til supporterne, NFF. Det er der den reelle VAR-diskusjonen foregår.

