Størst utenfor landslaget

Arsenal – Bayern München og Real Madrid – Manchester City kunne jo begge vært finalen i årets Mesterliga, men vi er bare kommet til kvartfinalenes første del. Men Norges to største landslagsprofiler skal ut på de største scenene igjen, der de egentlig ferdes hver uke.

Men i sommerens EM-sluttspill, der land som Georgia, Polen og Albania skal være med, finner vi ikke to av verdens største fotballprofiler. Norge har dalt elleve plasser på Fifa-rankingen det siste halvannet året, og få utenfor dette landets grenser skjønner hvorfor.

Forklaringen har alle vi som har vært på Ullevaal stadion det siste året fått. Norges evne til å slippe inn mål i sluttminuttene har vært særegen. Norge har ingen tellende landskamp før i september. Men Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland spiller om de største titlene i England og Europa. Martin Ødegaard har aldri vært bedre enn han er nå. Arsenal er også tilbake i ledelsen i Premier League, med drammenseren som kaptein.

Premier League - Arsenal v Luton Town Martin Ødegaard og Arsenal er igjen på tabelltoppen i Premier League. (Paul Childs/Reuters)

Ødegaard og Haaland må balansere hensynet til landslag opp mot klubblag, men så langt kan landslagssjef Ståle Solbakken fryde seg over at de fortsatt er hundre prosent motivert for landslagsspill. Begge ville spille mye i privatkampene Tsjekkia og Slovakia, kamper som isolert sett ikke betydde noen ting, og som Norge heller ikke vant.

Når Norges to største profiler inntar midtbanen i Arsenal og spissplassen i Manchester City, er det andre mekanismer som slår inn. De har isolerte oppgaver i klubblagene, de har bedre medspillere som vet hvordan de skal settes opp og de spiller med større selvtillit i lag som stort sett alltid vinner. Når Norge har mistet kontrollen i slutten av kampene, har Haaland som regel vært tilbake på benken og motstanderne har tatt større risiko. Norges fjell av en spiss binder opp et helt forsvar.

I kveld skal Martin Ødegaard opp mot Englands stjernespiss Harry Kane, som også kan vinne noe verken Ødegaard eller Haaland kan få i beltet i år: En EM-tittel. Men en mesterligatittel henger nest høyest av de to.

APTOPIX Britain Soccer Premier League Erling Braut Haaland har misset mange sjanser i år. Det liker han like dårlig hver gang. (Dave Thompson/AP)

Arsenal har aldri vunnet Mesterligaen i dagens format, de har vært i finalen bare en gang, da de tapte 1–2 for Barcelona i 2006. De var sist gang i en semifinale i 2009, og det er plassen der de nå skal kjempe om. Laget har vunnet ti av elleve kamper så langt i år og kan vinne Premier League for første gang på 20 år. Sju seriekamper gjenstår. I Mesterligaen gjenstår maksimalt fire kamper før en eventuell finale. Hvis Arsenal og Manchester City vinner sine kvartfinaler, møtes de i semifinalen. Den trekningen er allerede foretatt.

Manchester City er regjerende mester i begge turneringene, Erling Braut Haaland har løftet disse trofeene allerede. Men jærbuen blir aldri mett. Det er derfor han spiller nesten alle landskamper, det er derfor han igjen vil vinne med Manchester City på alle fronter. Norges neste titteljakt heter VM i 2026. Nei, det handler ikke om titteljakt, men å komme seg til et sluttspill som da har 48 nasjoner. To av verdens beste spillere kan ikke bli TV-seere da også.

---

FAKTA

Mesterligaens kvartfinaler spilles slik denne uka:

TIRSDAG 21.00: Arsenal – Bayern München, Real Madrid – Manchester City.

ONSDAG 21.00: Paris Saint-Germain – Barcelona, Atletico Madrid – Borussia Dortmund.

Returkampene spilles 16. og 17. april. Kampene sendes på TV2s kanaler.

---

