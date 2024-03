Norge på sidelinja

Man kan mene mye om hvordan landslagsfotballen er organisert og hvordan lag langt nede i divisjonssystemet i Nations League fortsatt kan komme til sommerens EM i Tyskland. Åge Hareides Island slo Israel torsdag og skal møte Ukraina i en avgjørende kamp. EM-sluttspillet er sommerens høydepunkt for fotballelskere. Norge var den første nasjonen som ikke ble kvalifisert til dette omspillet.

Da er det nesten trist å se Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard jogge rundt på et iskaldt treningsfelt på Lillestrøm og forberede fredagens privatkamp mot Tsjekkia på Ullevaal stadion. En kamp uten betydning, en kamp som bare er en del av ventetida foran Norges neste tellende kamp som ikke kommer før Nations League begynner i september. Norge er på sidelinja i den internasjonale fotballen og tabbene mot Skottland i fjor er årsakene til det.

For Ståle Solbakken er situasjonen et lite mareritt. Fotballhjernen hans er egentlig innstilt på tre kamper i uka, slik han ofte hadde det som klubbtrener. Spillerne han nå er omringet av på denne samlingen, er involvert i dramatiske innspurter i sine nasjonale ligaer. Haaland og Ødegaard kjemper om liga- og cupgull i England. Å møte opp til to landskamper uten betydning er en del av oppdraget, og til Solbakkens glede er begge fortsatt kraftig motivert for landslagsspill. Det trenger ikke være en selvfølge. Allerede neste helg møtes Arsenal og Manchester City. De kan ikke komme skadet til det oppgjøret.

Men i årets to første landskamper mot Tsjekkia fredag og Slovakia tirsdag handler det om å få hyggelige resultater og å unngå skader. Tiltaket er til for å holde landslaget i gang, for den mentale indremedisinen og inspirasjonen som ligger i å trene med noen av verdens mest profilerte fotballnavn. Og for Haaland kan et par scoringer bringe ham enda nærmere posisjonen som tidenes toppscorer for Norge.

Neste mulige sluttspill for Norge er VM i USA, Canada og Mexico i 2026 og kvalifiseringen dit begynner ikke før neste år. For første gang skal 48 nasjoner delta, men kvoten til Europa er fortsatt liten. Det er bare tre ekstra nasjoner som får plass sammenlignet med tidligere VM. I høst er det neste versjon av Nations League som skal spilles og Norge starter borte mot Kasakhstan 6. september. De var med i EM-kappløpet helt til de tapte 0-5 for Hellas torsdag kveld.

Situasjonen viser hvor små marginer det er i fotball. Det handler bokstavelig talt om stang ut og stang inn. For Norges menn har det vært stang ut i 24 år etter at Nils Johan Semb gikk ned på kne på Gelreddme stadion i Arnhem 21. juni 2000 og Norge var slått ut av EM. Ståle Solbakken var lagets kaptein. Det var nøyaktig en måned før Erling Braut Haaland ble født …

