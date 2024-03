Onsdag ble en historisk dag for norsk satsing på å bruke havvind som energikilde. I kjølvannet skimter vi også et industrieventyr. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland smilte fra øre til øre da de kunngjorde selskapene som får anledning til å bygge vindpark på Sørlige Nordsjø II-området.

Belgisk-nederlandske Ventyr gikk seirende ut i anbudskonkurransen. Vinnerbudet var på 115 øre per kilowattime, og staten har satt et tak på 23 milliarder kroner i subsidier for å realisere dette vindkraftprosjektet. Equinor og tyske RWE gikk tapende ut av budkampen. Det hører med til bildet at den norske staten eier 67 prosent i Equinor. Det bør også nevnes at helstatlige Statkraft dessverre ikke deltok i anbudskonkurransen.

Dette er en stor seier for regjeringen.

Ventyr eies av det belgiske energiselskapet Parkwind og nederlandske Ingka, hvor eierselskapet til Ikea er en tung aktør. Ventyr har bred erfaring med vindkraftprosjekter og er allerede i gang i Belgia, Tyskland og Suldal i Norge. Og nå har altså Ventyr fått tilslag på å bygge havvindpark i området Sørlige Nordsjø II, som ligger nær havgrensen til Danmark. Her blir det en strømproduksjon på mellom seks og sju milliarder kilowattimer. Dette tilsvarer strømforbruket til 260.000 eneboliger.

Hovedpoenget er at det trengs mye mer strøm for å øke elektrifiseringen som må til for å hindre at kloden blir for varm. Vindkraften på Sørlige Nordsjø II gir oss en sjettedel av det energikommisjonen mener er nødvendig. Vi er endelig på vei til å nå det målet.

Utbyggingen av havvind i Sørlige Nordsjø II vil gi positive effekter på en rekke områder: Norge får økt tilgang på mer fornybar elektrisitet, og klimagassutslippene blir lavere. Samtidig er det et stort potensial for å utvikle landets kompetanse- og teknologimiljøer. Og det kan skapes nye muligheter for norsk leverandørindustri.

Det har lenge vært usikkert om regjeringen ville lykkes med å få aktører til å bite på havvind-kroken. Årsaken er at det blir dyrt og risikofylt å satse på slike prosjekter, selv med statens økonomiske bidrag. Derfor er det en stor seier for regjeringen at den første milepælen nå er passert.

Havvindsatsingen har virkelig fått vind i seilene. Men dette er bare første steg. Havvind i regi av Ventyr er starten på det som bør bli et nytt eventyr på norsk sokkel.

