Norge i rødt, hvitt og flott

Norge har presentert nye landslagsdrakter kun dager før årets første privatlandskamp mot Tsjekkia, en kamp som sto i fare for å gå helt under radaren i mangel av sportslig betydning. Landslagssjef Ståle Solbakken har til og med annonsert at både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard spiller fra start for å få litt fart på billettsalget. Hvor lenge de spiller, gjenstår å se.

Men Norge har fått nye tekstiler og det går ikke upåaktet hen. Det ser ut som tettsittende sykkeldrakter og i så måte har Egil Drillo Olsen fått sitt ønske oppfylt. Vi må ha fotballtrøyer som man ikke skal kunne dra i for å få ned holdingen i internasjonal fotball. Men da må alle lagene spiille med det. Drillos andrevalg var at alle spilte med polvotter, men det alternativet er vel lenger unna.

Andre synes drakta er plukket fra suvenirsjappa på Gardermoen og det er jo ikke noe dårlig bilde. Den norske flagget er mildt sagt synlig. Må det være slik? Det er flere land som har rødt, hvitt og blått i flagget sitt uten at alt må fremheves på den mest overtydelige måten. Sverige har jo bare to farger og da blir oppgaven enklere. Blå shorts og gul trøye er enkelt og greit med tre kronor på brystet.

Det er et etablert uttrykk i Norge å spille med flagget på brystet. Da forbinder vi brystet med der hjertet sitter. På denne modellen sitter flagget på spiserøret. En av mine kollegaer påpekte at ingen landslag har vunnet titler med flagget på midten foran. Han kunne ikke dokumentere det, det var bare et inntrykk. Men researchen er i gang.

WCup Japan Croatia Soccer Kroatia har valgt riksvåpenet som utgangspunkt for landslagstrøya. (Ricardo Mazalan/AP)

For noen år siden ble landslaget knyttet til reklameslagordet Eeat, move, sleep, signert fruktgrossisten Bama. Det skulle bidra til bedre folkehelse, ved å opplyse om fordelene med et sunt kosthold, mer aktivitet og god søvn. Kritikerne mot et landslag som aldri kommer til sluttspill, pekte på at det bare var første og siste ord som laget fulgte.

Jeg har ingen sterke oppfatninger om hvordan en norsk landslagsdrakt skal se ut. Men den bør være ren og enkel. Som Englands. Men Kroatias er jo også morsom fordi den fokuserer på landets riksvåpen med sine spraglete ruter. For Kroatias flagg er jo ogspå rødt, hvitt og blått.

Denne nye norske versjonen hadde passet best på et fotballspillende troll med ekstreme ferdigheter. Men det er kanskje det Erling Braut Haaland er?

Ståle Solbakken vil ikke konkludere sin egen oppfatning før han har sett draktene i kamp. Og det får vi muligheten til på fredag. Enda en grunn til å dra til Ullevaal!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen