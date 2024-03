Statsråd i fåreklær

---

Dette er Dagsavisens Innfall-spalte. Kan inneholde spor av sarkasmer, overdrivelser og kanskje til og med (t)ullprat.

---

Regjeringens budsjettkonferanse. Alle statsrådene samler seg et eller annet sted langt ute på landet, for å begynne så smått å jobbe med budsjettet for neste år.

Det kommer ingen store avsløringer, budsjettarbeidet er jo bare så vidt i gang. Så særlig nyhetsinteresse har den jo ikke, budsjettkonferansen. De er bare en masse politikere som skal snakke om helt ekte og viktige ting på et kjedelig nivå. Lite skrik og mye ull, rett og slett.

Heldigvis har regjeringa PR-folk. Så for å piffe opp dette kjedelige greiene har man for veldig mange år sida funnet ut at det skal tas grep. For å fange mer interesse. Og hvilket utspekulert PR-triks fant regjeringa? Jo: De skal gå i lusekofte!

Jepp, som et slags gamle dagers David Toska har regjeringssjefer og -medlemmer insistert på å diskutere budsjettene sine i dette liksom-uformelle, men likevel svært megetsigende plagg i mange år. Ifølge Regjeringens grundige gjennomgang av klesfenomenet på sine websider (ja da, de trenger noe å henge fingra i der også), var lusekofte det viktigste plagget for budsjettkonferanser allerede fra starten av 70-tallet.





Gro Harlem Brundtland skal ha vært blant dem som prøvde å bremse fenomenet, men fånyttes. Lusekoftene, og etter hvert både Marius-strikkagensere og den eviggrønne maktklassikeren busserull ble etter hvert hovedingredienser. Høydepunktet er fra 2001, under Stoltenberg 1, hvor hele regjeringa så ut til å lengte tilbake til Lillehammer-OL. Alt var jo flaut i 2001. Men likevel.

Nå er de i gang igjen. Denne uka samles regjeringa på Klækken, hvor de poserer stolt for pressen i sine aller fineste fritidsantrekk. Støre selv i en åpenbart nyinnkjøpt og svindyr luksusstrikkagenser. Kjersti Toppe fra Senterpartiet er den eneste i gjengen som åpenbart har noe nedarva greier. Kulturminister Lubna Jaffery skiller seg ut med den genseren som ser mest Kina-import ut, mens Trygve Slagsvold Vedum droppa hele strikkagenser-planen og kjørte frakk, for å minne folk på at han ikke er no nikkersadel men helt ekte bonde som aldri har satt sine bein i noe mer fancy enn en 80-talls rottefella-binding. Til gjengjeld måtte han stå bak.

Litt tafatt, ganske oppstilt og passe flaut. En sånn fotoseanse som minner alle ikke-tilstedeværende fotografer og journalister på at de er heldige som slapp unna, i år.





Men det de synes å ha glemt er det samme som David Toska glemte, da han var i retten for å ha begått Norgeshistoriens mest spektakulære bankran: En litt sånn overdrevent norsk strikkagenser sender ikke signalet at du faktisk er veldig jordnær og bondsk. Nei, det blir som i gamle dager, da diktaturene skulle velge navn på landene sine. Hvis du har behov for å skrive «demokratisk» i navnet, tyder det på at du ikke egentlig er særlig demokratisk.

Og hvis signalet du sender ut er: Vi har veldig stort behov for å si at vi er folkelige, altså! Ja, da framstår du kanskje bare som enda mindre folkelig enn før.

Det skal ikke være lett, det image-bygging-greiene.

