Da Klæbo ble skiløper. Da Forfang bare hoppet

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): Det er kanskje bare i Norge og Finland du må ha vunnet en femmil før du blir akseptert som en komplett skiløper. Johannes Høsflot Klæbo følte på det da han kom først ned på oppløpet på skistadion i Holmenkollen denne søndagen. Og det var vel det første han pekte på i samtlige intervjuer også. Denne trengte han ett år før VM på hjemmebane i Trondheim.

Han kom først i mål på VM-femmila i Oberstdorf i 2021 før han ble diskvalifisert. Han var den store favoritten da han var med i tetfeltet i VM i Planica i fjor, men ble overraskende spurtet ned av Pål Golberg. I Holmenkollen har han ikke vært i nærheten. Før søndag 10. mars 2024.

Etter målgang virket han helt uanfektet. Dette hadde han kontroll på. Iivo Niskanen, som lenge var offensiv i sin evige jakt etter sin første Kollen-seier, hang ikke med i sluttfasen. Det var vinneren fra 2022, Martin Løwstrøm Nyenget og regjerende VM-mester Pål Golberg som kom nærmest.

Verdenscup i Holmenkollen 2024 Femmila i Kollen er bevaringsverdig selv om det er store utfordringer blant publikum. (Beate Oma Dahle/NTB)

Neste år blir det ingen femmil i Holmenkollen fordi vinterens eneste 50km tilhører VM i Trondheim. Der stiller Pål Golberg som tittelforsvarer, mens resten av plassene blir et bikkjeslagsmål mellom løperne på verdens beste landslag. Hvis Petter Northug drømmer om å slå seg inn der tror jeg han må skifte statsborgerskap umiddelbart. Kan Brasil være noe?

Frida Karlsson fikk gleden av vinne lørdagens kvinnerenn foran et svært fargerikt og delvis beruset publikum. Men det er som landslagssjef Eirik Myhr Fossum sa til oss søndag: Det er noen få som ødelegger for de mange. Femmila som folkefest i Holmenkollen er bevaringsverdig. For hopp- og kombinert-publikum har forsvunnet på veien selv om verdens beste kombinertløper Jarl Magnus Riiber leverer oppvisning etter oppvisning. Raw Air er en mulig internasjonal TV-suksess, men den samler ikke massene i Oslo, dessverre.

Johann Andre Forfang flankert av toeren Ryoyu Kobayashi fra Japan (t.v.) og Stefan Kraft fra Østerrike. (Geir Olsen/NTB)

Det fikk vi se da Johann André Forfang tok sin overraskende seier søndag. Det var vel bare et par tusen tilskuere som befant seg i amfiet. På tribunene var det en håndfull, blant dem noen demonstranter med Palestina-flagg og plakater mot hoppernes sponsor, våpenprodusenten Nammo. Forfang har vært hoppernes talsmann rundt den overraskende konflikten rundt landslagssjef Alexander Stöckl. Det klarte han å koble ut og vant rennet under vanskelige vindforhold. Det står det respekt av.

