De store navnene er fortsatt størst

Med all respekt for helgens verdenscuprenn i langrenn i Lahti, det er andre skiløpere som følges med argusøyne søndag. For antall lesere og seere bekrefter det fortsatt: De største navnene er fortsatt størst. De heter Petter Northug og Therese Johaug.

Søndag starter Petter Northug i utgave nummer 100 av Vasaloppet og det er Sveriges største idrettsbegivenhet denne helgen. 15.800 skiløpere på start, nærmere 60.000 har deltatt på skifestivalen gjennom hele uka. Det blir en blytung affære over ni mil på mulig sørpeføre. Petter Northug har siden i fjor høst snakket om dette løpet som vinterens høydepunkt i hans gradvise comeback, og han har til og med åpnet døra for VM-deltakelse i Trondheim om et år.

Vi skjønner ikke hvordan han skal slå seg inn på verdens beste langrennslandslag til et VM, men vi kan skjønne at han har en fremtid i turlangrenn. Men nå er dette typen langrenn ikke så uskyldig som det høres ut lenger. Nivået er skyhøyt og du må være trent som en toppidrettsutøver for å drømme om å vinne ni mil med staking fra Sälen til Mora. Men det morsomme er at Petter Northug drømmer om det.

Etter at Ole Ellefsæter lenge var eneste norske vinner av denne klassikeren i flere tiår, tok den norske dominansen over. Vasaloppet er blitt en massiv norsk suksess de siste årene, og Petter Northugs lagkamerat fra VM-stafetten i 2011, Tord Asle Gjerdalen, har fortsatt løyperekorden. Den overlever antakelig søndagens løp også. Han fullførte de ni milene på 3.28,18 for tre år siden og smadret Jörgen Brinks gamle rekord med over ti minutter på det skarpe føret.

Hvis Petter Northug vinner Vasaloppet er det en sensasjon, hvis han blir topp 20 er det imponerende. For han har ganske mange flere baller i lufta enn å gå på ski.

For Therese Johaug er situasjonen annerledes. Søndag går hun sitt første skirenn på nesten to år når hun starter i Engadin Frauenlauf over 17 kilometer i Sveits. En av fascinerende motstandere er den gamle rivalen Justyna Kowalczyk, som siden hun la opp har vært gjennom en personlig tragedie. Hun mistet mannen sin i en klatreulykke i Alpene i fjor.

Hvis Therese Johaug får de svarene hun ønsker, har hun peilet seg inn mot femmila i VM i Trondheim om et år, tidenes første VM-femmil for kvinner. Det er et realistisk mål. Hun vet hva som skal til og kan klare det hvis logistikken og følelsene rundt hennes unge datter stemmer. Skal vi tippe at Therese Johaug starter i VM med Petter Northug som ekspertkommentator?

NRK1 sender Vasaloppet fra klokka 07.45 søndag.

