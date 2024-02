Kollen-tåka anno 2024. Men VM skal de ha

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): Kollen-tåka er blitt et begrep, men årets utgave var også koblet til styrtregn og heftige vindkast. Så det eneste som kom ut av verdenscupens første Kollendag, var at Norge vil søke VM her i 2028 eller 2029.

Det vil nok Norge få, uavhengig av rettssaken mot tidligere IBU-president Anders Besseberg, som får sin første dom 12. april. For ettersom VM i skiskyting arrangeres hvert år, blir det før eller siden Norges tur igjen. Det forrige VM i Kollen ble arrangert i 2016 og ble en massiv sportslig og publikumsmessig suksess. Også 2000-utgaven var svært vellykket.

Men så var det været da. Vi har nettopp avsluttet et VM i Nove Mesto i Tsjekkia som holdt på å regne og smelte bort. Men et imponerende tilskuertall trosset uværet og skapte et publikumsleven som overgår det meste på de internasjonale arenaene.

Da vi tok T-banen ned fra Holmenkollen torsdag, havnet vi i et usedvanlig internasjonalt selskap. Det var tyskere, franskmenn, svensker og engelskmenn (!) i den vogna. Alle var søkkvåte, alle gliste. Of course, we are back tomorrow, smilte de. Internasjonalt publikum i skiskyting er tydeligvis positivt innstilt. Det eneste de lurte på var hvorfor perrongene var kortere enn togene....

Man så ikke blinkene på standplass i Holmenkollen torsdag. (Terje Bendiksby/NTB)

Morten Djupvik, generalsekretæren i Norges Skiskytterforbund, hadde mobilisert selveste Garden da han annonserte Norges VM-søknad i tåka torsdag. Og fikk umiddelbar støtte fra Oslos lokalpolitikere. Dette vil byen ha. Men må det bli i Holmenkollen?

Svaret på det er nok ja, men det er fascinerende å bla i de gamle konseptene for Oslos OL-søknader for 2018 og 2022 som begge havnet i skuffen. Men det ligger mye nyttig kunnskap der. Og ettersom langrenn og skiskyting ikke kan arrangeres samtidig i Holmenkollen i et eventuelt OL, utredet man både Ekeberg og Lillomarka Arena som lokasjoner for skiskyting. Begge stedene hadde regn og vind torsdag, men i Lillomarka var tåka betydelig lettere. Og det var tåka som stoppet torsdagens renn.

Det er andre år på rad rennprogrammet i Holmenkollen må endres. Løpere og ledere var enige i avlysningen. Når man ikke ser blinkene er det risikosport å skyte. Kan Lillomarka bli en reservearena?

Nå skal begge de individuelle rennene for kvinner og menn arrangeres fredag. Hvis Kollentåka gir klarsignal.

