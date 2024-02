Skøyter på tv!

Nei da, det er ikke så ille, men det som en gang var en av landets nasjonalidretter med massiv oppmerksomhet, har gjennom sin mediestrategi forsvunnet for folk flest. Denne sesongen ville ingen kanaler sende fra verdenscupløpene. Men VGTV forbarmet seg over rundetid-idretten og har levert høy kvalitet. Men et betydelig antall av de sportsinteresserte over 50 år må ha rikssporten på de brede TV-kanalene for å følge med.

Så NRK har kjøpt denne ukas VM på skøyter på enkeltdistanser på billigsalg, og på OL-arenaen i Calgary skal Ragne Wiklund forsvare tittelen på 3000 meter i kveld. I det hele tatt er Calgary inne i en liten nostalgi-uke med bruk av gamle OL-anlegg i år. Langrennsløperne har nettopp vært i Canmore og minnet om de norske null-gull-lekene i 1988, ganske uvirkelig i dag. Og freestyle har også verdenscup i den canadiske OL-byen denne uka.

Men skøyte-VM nå altså. Ikke som i gamle dager der sammenlagtmesterskapet var høydepunktet. Nå er det mesterskapet i ferd med å bli avviklet.

Likevel vil tolv norske løpere minne oss om at skøytesporten i Norge både leverer og presterer. I et nylig avviklet EM tok Norge sju medaljer, hvorav to gull. På lagtempo satte trioen Sander Eitrem, Peder Kongshaug og Sverre Lunde Pedersen verdensrekord i samme EM. Peder Kongshaug tok EM-gullet på 1500 meter. I junior-VM i forrige uke ble det norsk medaljerush.

Lørdag åpnet en flunkende ny skøyteflate på Valle Hovin i Oslo. Den roses av dem som har prøvd den. Det er gjort grunnarbeid for bygging av ny skøytehall der hvis noen finner penger til det. Det var der Johann Olav Koss la grunnlaget for sine tre OL_gull på Lillehammer i 1994, som er mimrefeiret denne uka. Er rundetidene tilbake, også i folks bevissthet?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen