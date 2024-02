Ringnes er på ville veier

Ledelsen i drikkevareselskapet Ringnes ønsker å kvitte seg med egne sjåfører ved å la dagligvarekjedenes sjåfører ta over denne oppgaven. Mellom 250 og 350 arbeidsplasser kan bli berørt, skriver fagbladet NNN-arbeideren.

De berørte Ringnes-sjåførene er forbannet og protesterer høylytt. «Bakholdsangrep» og «dolkestøt» er ord som brukes av de tillitsvalgte som er organisert i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

«Vi er nå i en fase hvor vi sonderer om det er et reelt alternativ hos grossistene», forteller kommunikasjonsdirektør Johanna Ellefsen Rostad i Ringnes. Hun begrunner dette blant annet i det faktum at det må gjøres store investeringer i produksjonen. Og disse investeringene er større enn det man først så for seg.

Å la andre aktører overta distribusjonen av brus, øl og drikkevann er ikke noen ny tanke i Ringnes-selskapet. Det ble foretatt en tilsvarende sondering i 2021, men da strandet planene. Og Ringnes-sjåførene kunne juble. Men det var da og ikke nå. De tre store dagligvarekjedene er nok mer enn villig til å strekke seg langt for å få Ringnes-distribusjonen under sine vinger. Da vil Norgesgruppen, Coop og Rema i tilfelle få bukta og begge endene i dette markedet.

Ledelsen bør sitte igjen med en bitter smak i munnen.

Ringnes-ledelsens utspill er en lissepasning for de tre store aktørene. De tre kan hver for seg enkelt dundre ballen i åpent mål. Konkurransen i dagligvaremarkedet blir svekket når leverandørene ikke lenger kan påvirke distribusjonsløsningen på sine varer. Leverandørene blir prisgitt de tre stores premisser.

De tre store ser dette riktignok med andre øyne. Norgesgruppen sier det rett ut på følgende vis: «Distribusjon, innkjøp og matproduksjon er en integrert del av forretningen som sikrer kundene lave priser og godt vareutvalg og kjøpmenn et godt driftsgrunnlag». Dem om det.

Utviklingen har dessverre gått feil vei i en årrekke. Med Ringnes i folden vil konsentrasjonen bli nærmest fullbrakt. Politikerne ønsker seg nemlig en annen utvikling, men dette synes å være en kamp mot vindmøller. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) la i fjor fram en plan med ti punkter som skal bidra til å gi bedre konkurranse, lavere priser og bredere utvalg i bransjen.

Tradisjonsrike Ringnes startet opp som ølbryggeri i 1876 og eies i dag av danske Carlsberg. Det er skuffende at Ringnes nå gir etter for butikkjedenes markedsmakt. På den annen side er det forståelig siden andre leverandører for lengst er spist av systemet. Men uansett er det grunn til å kritisere Ringnes-ledelsen for argumentene som brukes.

Kommunikasjonsdirektøren viser nemlig til de store investeringene som må gjøres og peker på kostnadsvekst i «hele vår verdikjede – og ikke minst innen logistikk». At eksempelvis Asko-sjåførene skal levere varene så mye billigere blir å tro på julenissen. Det regnestykket skal jeg like å se.

Sjåførene blir i realiteten ofret på blårussens alter. Jakt på korte penger har tatt overhånd. Ringnes-ledelsen bør sitte igjen med en bitter smak i munnen. Som å ha drukket øl som har gått ut på dato.

