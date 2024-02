En russer på Fornebu

Det krever balanseevner å henge med i diskusjonen om russisk deltakelse i internasjonal idrett. IOC har åpnet for deltakelse av utøvere fra Russland og Belarus i OL i Paris til sommeren under nøytralt flagg. Norsk idrett er imot og beklager avgjørelsen. Ordføreren i Trondheim, Kent Ranum har allerede sagt at alle russiske utøvere, såkalt nøytrale eller ikke, er uønsket til ski-VM i Trondheim om ett år. Det er også holdningen til Norges Skiforbund.

På Fornebu spilles det en oppvisningsturnering denne helgen med Andrej Rublev i en av hovedrollene. Han er også aktuell for OL-spill i Paris til sommeren, og Casper Ruud støtter både det og IOCs vedtak. For han lever i en verden der utøverne representerer seg selv. – De kan ikke noe for hvor de er født og de representerer seg selv mer enn et land på mange måter. OL er noe litt annet, og det er mye mer politikk involvert, har Casper Ruud sagt til Eurosport og mener det er urettferdig om spillere som Rublev og Daniil Medvedev ikke får delta i OL.

Men han innrømmer at diskusjonen er vanskelig.

Det fikk også Astrid Uhrenholdt Jacobsen erfare da hun som daværende leder av den norske utøverkomiteen ble sitert på at hun ville ha russiske deltakere i OL. Det hadde hun jo aldri sagt, men fikk et skred av negative reaksjoner som sporet av en viktig debatt. Norges holdning er fortsatt at utøvere fra Russland og Belarus skal utestenges fra OL.

Sist Trondheim hadde VM på ski, i 1997, ble den lille, spinkle skikkelsen Jelena Välbe mesterskapets dronning. Hun gikk fra alt og alle. I en moderne verden ville hun vært en naturlig æresgjest i Trondheim neste år. Det blir hun garantert ikke. Nå er hun russisk skipresident og uttrykker ful støtte til Vladimir Putin og mener den norske holdningen er en skandale. Enkelte russiske politikere mener VM må flyttes fra Trondheim. Det skjer heller ikke.

Men hvor går grensene for hva slags russisk deltakelse som er akseptabel? Det er mange russiske utøvere i norsk hverdagsidrett, men både Bodø/Glimts keeper Nikita Haikin og Vipers Kristiandands håndballstjerne Anna Vjakhireva behandles som store idrettsprofiler i Bodø og Kristiansand. Russiske politikere mener det viser norsk dobbeltmoral. Det er de internasjonale særforbundene som bestemmer hvilke utøvere som får delta i deres turneringer. I tennis er mange russiske spillere akseptert.

Andrej Rublev spiller sammen med blant andre Casper Ruud på Fornebu fredag, og det er greit for norsk idrett. Men norsk idrett er imot at han får spille i OL i Paris. Slik står denne saken.

