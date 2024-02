Evighetsrevolusjonen

«Husk at det også finnes et liv etter døden», hørte jeg henne trøste venninna si i badstua på Oslo øst, da venninna klaget over at livet ikke verdsatte mennesker som henne. Hun er ikke langt unna sannheten, venninna i badstua. Jeg snakker ikke om buddhismen, norrøn mytologi eller andre religioners tro på at noen får et liv etter døden. Jeg snakker om teknologi og utvikling.

For menneskeheten, en liten del av den vestlige sådan, er ikke engang Selve Livet langt nok.

For, når Mount Everest er nådd med oksygen-beholderne som befolkninga i Nepal manglet under pandemien, når man er på hils med samtlige av sivilbefolkninga på Bali, Singapore og São Paulo, når det ikke er plass til mer fillers i kinn og lepper eller flere titler på LinkedIn.

Når den private øya med «doomsday bunker» er kjøpt, når man har avlet fram hunderaser som ikke klarer å puste, eller klonet veddeløpshester, da, i stedet for å roe ned og være mett av dage, kanskje bare lene seg tilbake i stolen og nyte øyeblikket, jakter man heller evig liv.

For det kan man faktisk nå. Si hei til kryokonservering. Evig liv for den nette sum av en toroms hybel på Stovner, altså 2,2 millioner.

«Den ultimate visjonen er å skape en verden der mennesker selv kan velge hvor lenge de vil leve, uavhengig av hvor de er, hvem de er og hvilke økonomiske ressurser de har», uttalte den tyske legen Emil Kendziorra til Dagsavisen denne helgen.

Det er forbilledlig at «selfiens gründer», Paris Hilton, er en av dem som har bestilt det evige livet.

Han er teknologiekspert og grunnlegger av Tomorrow Bio, et tysk bioteknologiselskap som forsker på kryokonservering: nedfrysing av mennesker når de dør. Målet er å bringe dem tilbake til livet når det finnes en kur mot sykdom og aldring, gjennom en medisinsk prosedyre som «biologisk pauser» en kropp som er erklært død ved å gradvis kjøle cellene i kroppen fra 37 grader ned til minus 196, mens blod og vann skiftes ut med en spesialveske. Til slutt senkes kroppen i en tank med flytende nitrogen.

Tilbake til Fremtidens Marty McFly har ingenting på dette. Dette er som en X-Files-episode.

Man må gjerne kalle dette en form for altruisme, fra legens side. Vi hyller jo organdonorene. Men dette lukter også en stor dose narsissisme. Det er forbilledlig at «selfiens gründer», Hilton-arvingen Paris Hilton, er en av dem som har bestilt det evige livet.

«Først blir det vitenskap, deretter daglig praksis og til slutt er det ingen som tenker over det lenger», sier Kendziorra.

Det kan han nok ha rett i. Bortsett fra at det nok er de færreste av oss som har 2,2 millioner å bla opp for evig liv. Vis meg den velferdsstat i verden som vil kunne ta seg råd til evig liv for alle – som om ikke eldrebølgen er utfordring nok fra før.

En annen ting som er i vinden, som Dagsavisen skriver om, er bio-hacking: å lure cellene i kroppen til å ikke eldes.

«Biohacking Girls» ble startet under pandemien. Skaperne bak drømmer om en «helserevolusjon»: De tror ikke på det offentlige helsevesenet, og mener at løsningen er å ta selvansvar for helsa. Eller «helseoptimalisering», som de selv legger i det. Blodsukkermåling, måling av ketoner, hormontest, måling av tungmetaller og parasitter, måling av magesyre og mørkefeltsanalyse av blodet. Det etterlatte paradoksale inntrykket av «biohacking girl poweren», er at man kaster bort livet på å måle seg opp og ned, og aldri gir seg selv tid til å leve i øyeblikket. Det er til å bli svett av.

Noen vil kanskje få noen assosiasjoner 1930-tallets Tyskland av dette.

Dette forteller også mye om hvor store forskjellene mellom mennesker er. Hvor enkelte som jobber i fysisk krevende yrker, må kaste inn livets håndkle få år etter pensjonsalder, om ikke før, mens andre ikke har jobbet mer enn en time per dag, som flere av Lugano-flyktningene NRK fortalte om. Klart noen da aldri blir mett av dage, og lett kan svi av «pølsepenger» til evig liv.

Det ser ut til at det er en voksende andel transhumanister blant oss, som forfekter og dyrker forbedring av mennesket, ved hjelp av et bredt spekter av teknologi. Ordet «transhumanisme» betyr bokstavelig talt å transcendere menneskearten, altså å overskride den, slik den er i dag. Noen vil kanskje få noen assosiasjoner 1930-tallets Tyskland av dette.

Når du ikke trodde menneskeheten kunne sett lenger inn i sin egen navle, så gjør den nettopp det.

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen undrer i vår avis denne uka rundt hva det vil si å være menneske: «Er det å være en individualist som skal proppe seg med piller, trene og drive med biohacking for å forlenge livet? Eller handler det om å overgi seg til noe større, og akseptere at du ikke kan bestemme over alt selv?» spør han retorisk, og legger til at han synes at drømmen om evig liv er ekstremt individualistisk. Han kaller alderreversering for «grotesk og egosentrisk».

Men det andre som opprører sosialantropologen, kanskje det viktigste, er den narsissistiske troen på at en selv er så viktig.

Hylland Eriksen har selvsagt helt rett i sine observasjoner. Når du ikke trodde menneskeheten kunne sett lenger inn i sin egen navle, så gjør den nettopp det.

Lars West Johnsen: Hvor var det egentlig det butta, hvor er det blitt av alle gutta?

Kvinner i svært mange land kan uten tvil takke teknologi og utvikling i samspill med mange års hardt kjempet kamp for kvinners rettigheter for at abort nå ikke er verdens verste ting å oppleve – eller at de i det hele tatt kan ta abort. Det samme gjelder fostervannsdiagnostikk, som gir muligheten til abort om det viser seg at fosteret bærer på alvorlig sykdom. Her møter radikalerne og utviklingen de mer konservative kreftene, for deres «inngripen i naturens gang». Det er også etiske problemstillinger rundt sæd- og egg-banker, som gjør at det trengs en voksen etisk debatt. Det samme gjelder debatten rundt assistert befruktning som kan fremkalle «riktig øyefarge» og «riktig kjønn». Og surrogati – ikke minst.

Teknologien og utvikling kan gjøre uendelig godt, men også stor skade uten demokratisk kontroll. Joda, vi kan applaudere ethvert fremskritt, for at «det går an» å dra til Mars eller leve for alltid. Teknologien kan sette oss fri, den. Men hvor fri trenger vi å bli, egentlig?

