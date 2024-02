Med Lindmos farvel er talkshowene ferdig snakka

Å lage talkshow på fjernsyn er blitt en krevende affære, selv for NRK, når ungdommen ikke bryr seg og selv allmennkringkasterens kjernepublikum har begynt å strømme serier på fredagskvelden. Når Anne Lindmo takker etter over godt 300 programmer av talkshowet «Lindmo» er det nok først og fremst PR-agenter, kommunikasjonsfolk og managere som vil merke savnet. Og kanskje NRKs egne programledere og profiler som har hatt en kjærkommen lanseringsplattform i eget mediehus. Nå stenger denne største arenaen for kulturprodukt-salg, selvrefleksjon og velregisserte åpne samtaler - i beste sendetid. Det er ikke gitt at Lindmos nye turprogram - der hun angivelig skal ha med seg folk ut i skogen, får prime time på fredagskvelden å boltre seg i.

Anne Lindmo forlater Lindmo-studioet og talkshowet for å lage tur-TV for NRK. (Julie Marie Naglestad/NRK)

Hvor skal artister, forfattere, kjendiser og politikere tatt i juks selge den neste boka, plata og snakke ut om den tunge tida nå? Den gode samtalen foregår ikke i beste sendetid på lineært fjernsyn lenger, og i hvert fall ikke på strømmekanalene, så mye vet vi. Seertallene har sunket siden Fredrik Skavlans storhetstid på skjermen.

De snakkesalige må nok ta til takke med podkaster i tida framover, for de er det sannelig nok av, vår tids talkshow og skravle-mekka som ikke kommer med kostbare kamera-produksjoner på utgiftsiden. Og selv om Else Kåss Furuseth er premiereklar med sitt nye talkshow på TVNorge og Discovery+ denne søndagen, er det ikke gitt at «Else!» blir det nye «Lindmo»

Else Kåss Furuseth skal gi Anne Lindmo konkurranse om talkshow-seerne med «Else!» på TVNorge denne vårsesongen på norsk TV. Samt sørge for å få giftet seg etter hektisk TV-dating i løpet av programmet. «Else!» har premiere på TVNorge og Discovery+ søndag 4. februar. (TVNorge)

«Else» er ifølge første program et klassisk talkshow i Else Kåss Furuseth-forstand, ett muntert, lettbeint, aktuelt og overfladisk samtaleprogram der gjestene slipper unna med litt trivelig promo-prat. Første program byr på en avslappa Erna Solberg i det enkleste media-øyeblikket politikeren har vært gjennom etter de mange Sindre-stormene hun har stått i.

I tillegg skal «Else!» også føre til at programlederen blir gift med en tilfeldig, passende mann hun skal finne underveis. Bryllupet skal stå i april, ikke lenge etter at Anne Lindmo har takket for seg. Du kan ikke lage talkshow uten å lage mye oppstyr og moro i tillegg i 2024 – om så latteren skjer på programlederens bekostning. Det er ikke sikkert oppstyr og kirkeklokker er nok, det heller.

Alt har sin tid, og det gjelder talkshow som underholdningsprogram også, det kan både Dan Børge Akerø og Fredrik Skavlan skrive under på. Sistnevnte regjerte som talkshow-regent da NRK samlet landet på fredagskveldene med serien av populære program kjent som gullrekka – lansert som begrep av en NRK-sjef høsten 2003 om «Beat for beat», «Nytt på nytt» og sist før detektimen – «Først og sist» – sendetida på gudskjelovkvelden som «Lindmo» tok over i 2018.

Liv Grete Skjelbreid Poirée og Jon Herwig Carlsen var gjester i den første utgaven av «Lindmo» i 2012. Talkshowet ble sendt lørdagskvelden til det tok over for «Skavlan» på fredagskvelden i 2018. (Ole Kaland/NRK / Ole Kaland)

To tiår etter at gullrekka var mest sett på norsk TV i uke etter uke har den falmet i takt med tida, medievanene som har endret seg og programprofilene har takket for seg. Og nå som «Lindmo» snart fader ut, kan vi trygt fastslå at gullrekka er TV-historie også. NRK innomhus virker innforstått med faktumet også.

For nå vil NRK erstatte gullrekka med gullpakka, heter det på NRKs nettsider. Tidligere denne uka etterlyste NRK hjelp og nye ideer fra den eksterne TV-bransjen, og om beskjeden ikke er et rop om hjelp er budskapet i hvert fall en ambisjon og behov for nyskapning - der NRK tar grep for å oppfylle NRK-plakaten og publikums behov, krav og vaner i årene framover.

Gullrekka er død! Leve gullpakka!

NRK vil «sette sammen den ultimate gullpakka», heter det i meldingen fra NRKs eksternredaksjon, som konstaterer at Gullrekka virkelig har vært gull for NRK, men at det for en ny generasjon er gullpakka som gjelder.

Gullpakka skal være med å bidra til at NRKs fortsetter å være landets største strømmetjeneste og den må gjerne by på det neste «Maskorama»,- et norsklaget direktesendt program som treffer bredt og kanskje byr på avstemninger eller annen interaktiv moro som skaper engasjement i de tusen hjem. Det må fungere som TV-kos enten det er ukedag eller helg, og selve definisjonen på TV-suksess i framtida er det går bra i NRKs nettspiller. Når NRK jakter på framtidas TV-gull er det ikke talkshowet som gjelder.

