Oslo for Nilsen

Det er noe veldig ekkelt å skulle diskutere offentlig hvilke mennesker som er de «riktige» til å få begravelse på statens regning, mens liket fortsatt er varmt.

Det ble diskusjon da Ole Paus forlot oss. Det ble diskusjon nå som Lillebjørn Nilsen sa farvel.

Men SMK satte ned foten for Nilsen.

«Det føles som et slags «nederlag» eller nedgradering når man får overskriften «begraves ikke på statens regning». En slik sak fortjener man ikke på sin siste ferd», skrev Sylo Taraku på Facebook.

To dager senere kom beskjeden fra Statsministerens kontor:

«Det er svært få personer som blir begravet på statens bekostning. Begravelse på statens bekostning gis til personer som har gjort en fremragende og helt særskilt innsats for landet eller for det norske samfunnet», sto det i pressemeldingen fra SMK.

De siste fem årene har kun seks personer fått påkostet begravelse av staten, ifølge NTB: Krigshelt Ragnar Ulstein, aktivist Kim Friele, tidligere statsminister Kåre Willoch, tidligere biskop Rosemarie Köhn, skuespiller Toralv Maurstad og samfunnsdebattant Shabana Rehman.

Nilsen er han du ser på T-banen, på trikken og han du ser vanke i gata, og på puben. Noe Tommy Tee og Don Martin ga et glimrende bilde av i låten «Nilsen» i 2013: «Jeg er så Oslo du kan kalle meg for Nilsen: Rudolf, Lillebjørn, Joachim – velg hvilken».

«Ideen til greia bak å kalle den «Nilsen» fikk jeg på 60-bussen, da den svingte inn fra Schweigaards gate og inn i Tøyenbekken og jeg så Joachim Nielsens gang, og innså at Jokke, Rudolf og Lillebjørn het Nilsen alle tre, uttalte Don Martin i forbindelse med låtutgivelsen.

Nå bør Oslo stå opp for sin Nilsen, og ta regningen.

«Hele Norges stemme har stilnet», skrev Dagsavisens Mode Steinkjer og Geir Rakvaag sammen denne uka da den triste nyheten kom, og la til at ingen andre norske sangere har satt et sterkere preg på sin samtid. Det kan ikke gjentas nok, at da landet vårt opplevde det verste angrepet siden andre verdenskrig, var det et angrep på Lillebjørn Nilsen og hans låt «Barn av regnbuen». Det var samme låt 40.000 mennesker sang på Youngstorget i etterkant.

«Det er et stort engasjement for en folkekjær artist og kunstner som har betydd og betyr mye for Oslo. Vi ønsker å finne måter å hedre ham på, men det er ikke ennå tatt stilling til hvordan», sa Oslos ordfører Anne Lindboe til NTB onsdag.

Hele Norges Lillebjørn Nilsen skulle fått påkostet begravelse av fellesskapet. Nå bør Oslo stå opp for sin Nilsen, og ta hele regningen for begravelsen. Sørge for crescendo i Oslo domkirke. Og ikke minst, sørge for at han også får en gate oppkalt etter seg en plass mellom Schweigaards gate og Harald Hårdrådes plass.

