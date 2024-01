Strandbergs dramatiske farvel: En U-sving i livet

Mange opplever at livet tar en U-sving i feil retning og nå har det også rammet VIF-kaptein Stefan Strandberg. En tilsynelatende udramatisk operasjon i ryggen før jul førte til en livstruende blodpropp. Akkurat nå er Stefan Strandberg glad for at han er i live.

Men 33 år gammel må ha gi slipp på sin største lidenskap: Fotballen.

– Dette er naturlig nok en livskrise for meg. Jeg har spilt fotball hver dag siden jeg lærte meg å gå, og var absolutt ikke klar for å gi meg. Nå er alt tatt ifra meg. Fotballkarrieren er over. Jeg var klar for å kjempe for Vålerenga og landslaget, og dette er et stort sjokk. Akkurat nå er jeg bare glad for å være i live, men trenger tid på å la alt synke inn, sier Strandberg i tirsdagens pressemelding fra Vålerenga.

For Strandberg selv er det en personlig tragedie, men som tross alt kan ende i et liv fullt av kvalitet. For Vålerenga er det et nytt sjokk i serien av nedturer det siste året. Men nå handlet det faktisk om liv og død. Fotballen er et fellesskap der man er flink til å ta vare på hverandre.

VIF-kapteinen opplevde mye sportslig motgang i fjor både i klubb og landslag. Han har vært en av Ståle Solbakkens mest betrodde menn og har tilhørt den indre kjerne i landslaget. At Norge ikke kom til EM-sluttspillet i Tyskland var den første nedturen, nedrykket med Vålerenga den andre. I tillegg har Strandberg vært åpen om sin private tragedie da han mistet broren sin, men gledet seg stort over å bli far for første gang i fjor.

Stefan Strandberg har tilhørt den indre krets på landslaget. Her sammen med Erling Braut Haaland. (Fredrik Varfjell/NTB)

Akkurat nå handler det om å berge helsa og bygge seg opp igjen til å fungere i hverdagen. Gjennom fotballen har Strandberg vært gjennom mye restitusjon og tilhørende tålmodighetsprøver. Men hans viktigste kamp har pågått de siste ukene.

Jeg husker da han kom til Vålerenga som 18-åring fra Mandalskameratene i 2009 og skulle slå seg inn i Martin Andresens mannskap der Andre Muri og Erik Hagen var de etablerte midtstopperne. Han har fortalt om en tøff treningshverdag på naturgresset på Valle der det ikke ble tatt hensyn til at man var ung og fersk. Her handlet det om å bygge seg opp fysisk og mentalt til å møte landets beste spillere. Det ble ut og inn av laget, utlån til Bryne før han var med på sølvlaget i 2010 før ferden gikk videre til Rosenborg i 2012.

Siden har han spilt i Russland, Tyskland og Italia før han overraskende vendte tilbake til Vålerenga 21. august 2022 da han like godt ble matchvinner i 1–0 seieren over Tromsø. Han merket et stemningsskifte fra han var her sist. Naturgresset var byttet ut med kunstgress, det gjør noe med spillet og han syntes unggutta ble behandlet litt for mykt.

Vinnerskallen hans har vært tydelig i alle faser av spillet hans. Han hadde kontrakt med Vålerenga ut 2024 og når han får krefter og overskudd til det må kunnskapen og erfaringen hans brukes i en klubb som trenger all den erfaring den kan få.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen