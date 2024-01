Leiligheter på Frogner selges!

Barna til investor Trond Mohn, Louise Mohn og Christine Mohn Furre, skal selge minst 200 av totalt 400 utleieleiligheter de eier på Frogner i Oslo. Utleievirksomheten er blitt et tapsprosjekt, skriver Finansavisen.

Meglertoppen Anders Langtind i Privatmegleren bedyrer til samme avis at man «ikke akkurat trenger å være siviløkonom for å skjønne at utleie ikke er lønnsomt lenger». Nå trenger vel ikke noen å være siviløkonom for å være siviløkonom virker det som, men det er en annen debatt.

Langtinds klienter, aksjeselskapet Meteva Eiendom, taper nå 30 millioner årlig på sine 400 leiligheter etter Ap/Sp-regjeringens nye skatteregler. Han påpeker at flere andre utleiere sliter med det samme.

«Hvor sykt er ikke det?», kvitterte Langtind retorisk til Finansavisen.

Ja nei, du kan så si. De fleste ville vel heller spurt hvor sykt det er at to personer kan eie 400 leiligheter, noe også flere påpekte på sosiale medier forleden.

Den samme meglertoppen skylder på formuesskatten når han skal forklare tapet på 22 millioner for 2022, da ligningsverdien på sekundærbolig til utleie fra 2023 er på 100 prosent, og grunnlaget for beregning av formuesskatt da kan være doblet.

Klart det vil komme en sosialdemokratisk smell når du eier 400 boliger.

Jeg er glad Langtind hos Privatmegleren tok fram de rette ordene. Det viser at det er en reell forskjell på borgerlig og ikke-borgerlig regjering, og at en lille økningen i formuesskatt får utslag i utleiemarkedet, for dem som spekulerer ekstra mye. Klart det vil komme en sosialdemokratisk smell når du eier 400 boliger. Det skulle bare mangle. Boligmarkedet har vært ute av kontroll i snart to tiår, og private utleiere gjennom aksjeselskaper har tatt en stadig større del av kaka.

[ Lars West Johnsen: Formuesskatten kan ryke og reise ]

Samtidig klør jeg meg i hodet av at «Arbeiderpartiets kapitalist», Trond Mohn, ikke har rådet døtrene sine til å spekulere i noe annet enn utleieboliger tidligere. Mohn er såpass godt kjent med sitt eget partis politikk at han burde visst at formuesskatten kom med stemmeseddelen. Han kunne også regnet med at ligningsverdien på sekundærbolig kunne steget fra 90 til 100 prosent. Det skal samtidig sies at det ikke er døtrene hans som klager, men meglertoppen som har fått i oppdrag å selge leilighetene.

Oslo, som nå styres utelukkende av folk som bor på Oslo Vest, har også et problem med boligmangel. Byens styringsparti Høyre tror man kan løse det ved å bygge en haug av bitte små leiligheter. 3000 nye boliger årlig, lover Høyre.

På Frogner, hvor Mohn-døtrene har drevet med utleie, er gjennomsnittlig kvadratmeterpris på boliger til salgs på bortimot 110.000 kroner. Over hundre tusen for ei flis, der altså.

Samtidig vil Høyres James Stove Lorentzen skrote leilighetsnormen som ble vedtatt i 2013, som skal sikre en variert sammensetning av størrelser på leiligheter i byen, blant annet at ingen leiligheter er mindre enn 35 m². Denne normen gjelder for de indre bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen.

[ Jo Moen Bredeveien: Sekstimersdagen framstår som en uoppnåelig drøm. Derfor er det så viktig at noen tør å drømme. ]

Oslo Rødts Sofia Rana sier til Dagsavisen at hun tror at «å bygge små leiligheter løser ikke løser boligkrisen. Det ender bare med at bolighaier kjøper disse opp og leier ut til blodpris».

Rana og partifellene ønsker at det skapes en mer sosial boligpolitikk, og at Oslo kommune i samarbeid med Husbanken sørger for en storstilt satsing på ikke-kommersielle boliger til både eie og leie. Hun tar til orde for å gi kommunen myndighet til å ta flere sosiale hensyn i reguleringssaker etter plan- og bygningsloven.

Vel, nå har Rana og kompani sjansen til å overbevise bystyret i Oslo. 200 leiligheter ligger til salgs på Frogner. Løp og kjøp!