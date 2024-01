Lykke til med laguttaket. Hvem skal ut?

Skiskyting er en av Europas mest populære vintersporter og i helg etter helg har mellomeuropeere sett den norske dominansen på herresiden vært nærmest total.

Søndagens fellesstart i italienske Anterselva var intet unntak. At verdenscupleder Johannes Thingnes Bø bommet og falt, at Tarjei Bø fikk trøbbel med børsa og at Sturla Holm Lægreid skjøt i vilden sky, spilte ingen rolle.

For seierspallen ble igjen helnorsk, nå med Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale-Skjevdal og Vebjørn Sørum på de tre øverste plassene. Hvor kommer de fra, alle sammen? Svar: Fra en massiv norsk rekruttering der årevis med suksess har avlet nye talenter. Evnen å skyte med høy puls har mange lært seg og nå ser vi også en stor utvikling i langrennsteknikk. Og så kan vi legge til at den norske ressursbruken i smørebua kan få matche.

At franske Quentin Fillon Maillet skjøt feilfritt for første gang denne sesongen, hjalp han lite. Han ble nærmest ydmyket i løypa på den siste runden og var rasende da han kastet fra seg skiene i målområdet. Det er fortsatt slik at riktig utstyr er en viktig faktor også i denne sporten.

Norge har verdens beste skiskytterlandslag, men det skaper også interne spenninger. Vetle Sjåstad Christiansen viste sitt temperament da han ble vraket til et verdenscuprenn tidligere i vinter. Det var nødvendig med en intern oppvask. Ledelsen pekte på at de måtte gi nye folk sjansen.

Nå skal det komponeres en VM-tropp der bare fire mann pluss tittelforsvarer får gå hver distanse. Noen av verdens beste skiskyttere vil bli vraket. Nå blir det ikke tatt lagmessige hensyn i særlig grad, VM-uttak handler om rettferdighet, sunn fornuft og kynisme i skjønn forening.

Vetle Sjåstad Christiansen beskrev litt for TV2 hvordan søndag dette påvirker det norske laget. Mange utlendinger vil bli bedre i VM fordi de kan toppe formen til mesterskapet i Nove Mesto i Tsjekkia, som begynner 7. februar med mixed stafett. De norske løperne har måttet levere hele sesongen for å kvalifisere seg til VM-laget. Og hvordan dette bildet nå skal analyseres etter søndagens maktdemonstrasjon med ikke-etablerte navn i toppen, er landslagsledelsens oppgave.

Johannes Thingnes Bø kom hjem fra fjorårets VM med medaljer i alle sju øvelser, hvorav fem i gull. Han er den eneste som er i posisjon til å påvirke hvor mange øvelser han skal gå.

VM starter med mixed stafett onsdag 7. februar: Tittelforsvarer: Norge selvfølgelig.....





