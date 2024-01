---

Dette er Dagsavisens Innfall-spalte. Kan inneholde spor av sarkasme, ironi og kanskje til og med overdrivelser.

---

Det fornuftige, i disse dager, er vel å bli hjemme.

Hvis man spaserer rundt i sentrum er det nemlig knapt fortau å gå på lenger. Fra hjørne til hjørne, på nesten hver bidige bygård, henger skiltene tett som hagl: Se opp for takras! Meninga er sjølsagt at man ikke skal gå akkurat der. Over dette fortauet henger det livsfarlige istapper, så kryss veien og gå på andre sida.

Det var sikkert en god ide, på et tidspunkt. Det er lett å forstå at man ikke alltid rekker å fjerne istapper i det øyeblikket de dukker opp. Så hvis skiltene ble brukt fornuftig, så ville det være helt topp. Is-topp! Om man for hver tiende gate man passerer måtte krysse veien for å unngå å bli istappdrept, joda, det må vel være greit.

Men nå henger de der permanent. Fra første antydning av blå strek på gradestokken er nesten hvert eneste fortau, i nesten hvert eneste kvartal, merket med de idiotiske skiltene. Og gjerne på begge sider av gata. For sikkerhets skyld, sikkert. Best å være på den sikre sida!

Underteksten er klar. Går du under dette skiltet godtar du faren for å få istapp i hodet.

Men hvor i huleste skal vi gå, da, hvis dette fortsetter? Det blir jo flere og flere skilter hvert eneste år, virker det som. I gata er det jo iblant biler, og kanskje tilogmed busser, som skal ha plassen. Dessuten er de større og farligere enn meg. Og har dårligere veigrep. Så der er det fint å slippe å gå.

Den eneste løsninga blir vel til slutt midtrabatten. Halve Oslo får spasere midt på ring 3, hvis de i det hele tatt skal komme seg rundt, etter at hvert eneste fortau er avstengt. Eller så kan vi stille oss på midten av Frognerparken alle sammen. Mens vi skuler redd bort på istappen fra Sinnataggens underliv, og frykter verden.

Ellers kan du bare blåse i skiltene. Så ender du utslått på fortauet, med istapp i huet. Det skingrer i ørene, men alt du hører er gårdeierens fordømmende sluttreplikk: Trosset du advarselen? Da er det din egen feil.

