Hockeyfeber i ny versjon

Vålerenga på is var Espen Shampo Knutsen. Det var Roy Johansen, det var Follestad og Bonsaksen og det var den frittalende manageren Jan Tore Kjær. Og det var den rappkjefta reservekeeperen Glenn Jensen.

Sistnevnte er en av få gjenværende etter at den sportslige revolusjonen inntraff for to sesonger siden. Det var ikke bare pandemien som endret mye. Hele Vålerengas sportslige og administrative ledelse ble skiftet ut. Legendene forsvant, inn kom den tidligere svenske målvakten Fredrik Andersson som ny hovedtrener og året etter ble Anders Myrvold ansatt som sportssjef. Norges andre NHL-proff etter Bjørn Skaare har vært verden rundt, har NM-tittel med Vålerenga fra 2006, men hadde ikke vært sportssjef i hovedstaden før. Han visste hva han kom til. I fjor kom den tidligere toppspilleren Jonas Oppøyen inn som ny daglig leder.

Skeptikerne var mange. Også en rekke nøkkelspillere forsvant, der Steffen Søberg og Tobias Lindströms exiter skapte mye støy. Til og med Jordal Amfi ble fornyet. Men det må være en grunn til at laget nå ligger på andreplass på tabellen, satte ny klubbrekord i desember med tolv strake hjemmeseire og har kraftig økende publikumstall.

Fredrik Andersson (t.v) og Mats Trygg overtok treneransvaret i Vålerenga sommeren 2022. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Ishockey er landets nest største publikumssport etter fotball med Stavanger Oilers, Vålerenga og Storhamar som lokomotivene. Lørdag passerer Vålerenga 50.000 hjemmetilskuere denne sesongen med et snitt pr. kamp på snaut 3000. Forrige sesong satte de publikumsrekord. Noe har skjedd. Men hva? Vålerenga er blitt et mer poengplukkende lag, men varierer fortsatt stort i prestasjonene som torsdagens 1-4 tap for Sparta bekreftet. Nivåforskjellene fra kamp til kamp kan være betydelige. Men laget når ut i sosiale medier og det er blitt en liten happening å oppleve et fullsatt Jordal i en ny og innbydende arena.

Filmen Hockeyfeber kom i 1983 og skulle fange publikum ved å fortelle historien om hvordan lille Manglerud Star skulle bli store og sterke ved å ansette den finske landslagssjefen. Kjente hockeynavn som Tom Røymark, Jørn Goldstein og Petter Thoresen sto på rollelista sammen med etablerte skuespillere som Sverre Anker Ousdal, Wilfred Breistrand og Rolf Søder. Og ikke minst Oslo-originalen Uffe.

Det er vel å overdrive at den ble en massiv publikumssuksess, men den forsøkte å gi et innblikk i det særegne hockeylivet. Det samme gjorde TV2-serien Iskrigerne da den kom første gang i 2014, en realityserie som fulgte Vålerenga med klubbens mange personligheter i hovedrollene. Den breiale og tidvis vulgære stilen nådde fram. Ishockey er en frisk bøllesport sammenlignet med fotball og håndball, men den er ikke voldelig selv om episoder med slåsskamper og blod på isen forekommer. Ishockey er action på mange nivåer.

Vålerenga mot Storhamar er blitt en av klassikerne i norsk ishockey, men lørdag kommer bortelaget med et betydelig favorittstempel der de troner øverst på tabellen hele elleve poeng foran VIF. Eller gjør de ikke det? Lagene har møttes tre ganger denne sesongen og det startet med Storhamar-seier 4-0 på Hamar i oktober. En måned senere vant Vålerenga 4-1 på Jordal før Storhamar - VIF endte 5-4 i en heftig publikumskamp på Hamar 5. desember. Vålerenga er Norges mestvinnende hockeylag med 30 seriemesterskap (det siste i 2019) og 26 NM-titler, men har ikke vunnet kongepokalen (eller bøtta som den heter på VIF-språket) siden 2009. Det vil de gjøre noe med. Det er faktisk den prosessen de er i gang med.

