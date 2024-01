Trikken gjør deg til et dårligere menneske

Dette er Dagsavisens innfallsspalte. Spor av satire kan forekomme.

Nybrua holdeplass, Oslo sentrum, i retning Kjelsås, en iskald ettermiddag i januar 2024. Frostrøyk driver over hodene på flokkene av hutrende mennesker som speider fortvilet etter neste trikk. Displayet viser at to av tre trikker er innstilt. De trikkene som kommer, er så fulle at ikke en eneste passasjer til får presset seg inn. Jeg er i ferd med å gi opp å komme hjem til middag i dag.

«Kom igjen!» oppfordrer likevel en kollega fra døråpningen, hun er en av de heldige som har greid å tyne seg inn i mengden. Jeg tar sjansen, og nærmest hopper inn i hennes armer. Bak meg greier trikkedørene så vidt å smelle igjen.

Nå står vi veldig tett, kollegaen min og jeg. Vi kjenner hverandre godt, men så nær hverandre har vi nok aldri vært før. Hun virker oppbrakt over folk som har ryggsekk på når trikker og busser er så fulle som de er nå. Hun mener de tar altfor mye plass, når vi alle står så tett at vi nærmest kan se ned i hverandres drøvler. «Det skulle ikke vært lov!» hveser hun mellom tennene. «Det er så jeg skulle ønske at jeg hadde en skalpell i lomma».

Jeg kjenner at jeg blir litt redd. Hva skal hun med en skalpell? Jeg forstår jo at disse to første januarukene i Oslos kollektivtrafikk har gått henne på nervene, med masse-innstilte elbusser som ikke fikser kulde og trikker som enten ikke kommer eller er fulle. Å dra hjem fra jobb føles plutselig som en slags eksistensiell kamp for tilværelsen. Du tar ikke lenger hensyn til rullestolbrukere, folk på krykker, eldre damer eller små barn. Bare den sterkeste får komme hjem til middag i dag.

Jeg, en ellers høflig, fredelig person, har flere ganger vurdert slåsskamp for å sikre meg en bitte liten spot i en overfylt, sølete trikk. Jeg har også i desperasjon hoppet inn i en taxi, eller tatt en melkerute-buss utenfor allfarvei fordi den i det minste stopper et sted i min bydel.

Andre medpassasjerer virker bare apatiske når de står igjen på holdeplassen og ser fulle trikker kjøre fra dem. Jeg spør en av naboene mine hvordan han har kommet seg hjem de siste dagene. «Jeg bare hopper på en hvilken som helst buss eller trikk som går, og håper bare at den tar meg ett eller annet sted», sier han.

Oslos start på 2024 i kollektivtrafikken kan sikkert lokke fram både apati og de mest primitive instinkter i den hyggeligste kollega. Men likevel! Å true med en kvass, livsfarlig kirurgisk skalpell?

Jeg spør forsiktig, når jeg likevel står her og presses altfor tett mot min kollegas høyre øre: «Eh, hva hadde du egentlig tenkt å gjøre med den skalpellen?». Jeg legger for sikkerhets skyld til: «For du skal vel ikke, du vet, drepe noen?»

Hun tenker seg godt om. «Nei», sier hun til slutt. «Jeg skal bare ødelegge den jævla sekken. For jeg blir så forbanna. Han med sekken ødelegger trikketuren min, jeg ødelegger sekken hans. Øye for øye, tann for tann».

