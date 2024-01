En idrett i Putins hender

Det er ikke alle som kan fortelle i offentligheten at kona har danset med Vladimir Putin. Men det fortalte tidligere skiskytterpresident Anders Besseberg i Buskerud tingrett denne uka. Kan det brukes mot ham? Isolert sett, selvfølgelig ikke.

Men situasjonen viser hvilke krefter det er i idrettens internasjonale fora. Dansen skjedde under en middag med internasjonale idrettsledere under OL i 2014, de senere skandaliserte Sotsjilekene der den statsstyrte russiske dopingen senere ble avslørt.

– Han kom bort til bordet og engasjerte min kone for en dans. Jeg har ikke vært så tett på Putin som min kone var. Den gang tror jeg nok hun satte pris på det, men i dag hater hun vel ingen mer enn ham på grunn av den nye verdenssituasjonen, forklarte Besseberg i retten.

Skiskyting er usedvanlig populært i Russland. Da jeg ved en tilfeldighet kom i samtale med daværende sportsminister, senere statsminister Vitalij Mutko i Sotsji i 2013, og han skjønte jeg var fra Norge, var det ivrige spørsmål om Ole Einar Bjørndalen han startet med. – Ahh, Bjorndalen, the biggest norwegian star, begynte han og avslørte at han hadde ganske god oversikt over norsk skiskyting.

Ole Einar Bjørndalen selv ble jo invitert til presidenten sjøl i 2007 i forbindelse med promoteringen av Sotsji som en kommende OL-by. Putin samlet en rekke russiske toppidrettsutøvere og en mann fra utlandet: Ole Einar Bjørndalen. Sistnevnte stilte med norske Madshus-ski som gave på sin tur til Moskva. Bjørndalen er tidenes største norske idrettsnavn i Russland.

Det er ikke Bjørndalens stolteste øyeblikk i dag, det er lett å bruke mot ham, men datidens verdensbilde var annerledes. Russland prøvde å bygge troverdighet ved å engasjere seg tungt i vintersport. Anders Besseberg var president i IBU (det internasjonale skiskytterforbundet) med en russisk utfordrer i styret: Aleksander Thikonov. Det er hendelser og episoder knyttet til russerne som utgjør store deler av tiltalen som Besseberg må svare for i Buskerud tingrett denne og nest uke.

Hva var kutyme, hva var høflighet, hva var bevisst påvirkning, hva var korrupsjon? Og hvor mye norsk naivitet var innblandet i alt dette?

Vladimir Putin, Ole Einar Bjorndalen Ole Einar Bjørndalen gir Vladimir Putin et par norske ski i 2007 i promoteringen av OL i Sotsji. (VLADIMIR RODIONOV/AP)

Russeren Sergej Kusjtsjenko var visepresident i forbundet og under en gallamiddag i 2011 ga han Besseberg en klokkegave verdt nesten 200.000 kroner. Var det korrupsjon eller takk for lang og trofast innsats for skiskyting? Tre år senere fikk Besseberg en ny dyr klokke av omtalte Thikonov i Holmenkollen. Var det korrupsjon eller en gave han høflig måtte ta imot?

Slike spørsmål skal retten ta stilling til. Og situasjonen beskriver kulturforskjellene i internasjonal toppidrett.

TV2s pågående dokumentar “En varslet skandale” gir oss noen fargerike bilder. Den tidligere sponsorkongen Jacob Lund var med på mange av turene med Besseberg som jaktkamerat Thikonov inviterte på, blant annet bjørnejakt i Sibir. Der det ble kastet røykbomber inn i bjørnehiet for å vekke dyret og skyte det da bamsen kom ut.

Bessebergs vikende historier om unge kvinner, der han har endret forklaringer underveis, ville han snakke minst mulig om da aktor kom med en rekke spørsmål fredag. Også disse episodene var koblet til arrangementer i Russland. Om det var planlagte honningfeller eller attraktive funksjonærer skal retten også finne ut av. Her får vitnene en nøkkelrolle. I dag er det ikke lett å etterforske detaljer i et land som har gått til angrepskrig mot Ukraina og der idretten mer eller mindre er ekskludert internasjonalt. På en av jaktturene var nettopp en ung ukrainsk jente med, uten at de norske deltakerne fikk klarhet i hvorfor.

Russland er blitt Anders Bessebergs mareritt. Om marerittet ender i straff får vi vite til våren.

