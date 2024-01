Ingen frontallapp

Det ligger en video fra hip hop-festivalen 2xH fra 2001 på Youtube, hvor den trønderske rapperen Bad Spit forteller at han skal ha med seg en «mongoloid dverg» på spørsmål om sceneshowet sitt, og så går samtalen videre om noe annet. Intervjuet er blitt spredt blant mange av mine venner og bekjente den siste tiden. Et kleint gjenhør: «HA HA HA enn at han sa det». Vi har fått behov for det «forbudte», i en tid Sensitivitetsdirektoratet i Elevrådet har rulet: Barnebøker blir sensitivitetslest og endret, og komikere blir tatt av skjermen.

Så, 23 år etter intervjuet:

«Om jeg var n***r, ville du kalt meg hemma n***r?», spør den profilerte multihandikappede politikeren Torstein Lerhol programleder Gaute Berg Næss på NRKs nye humorsatsning «Gauteshow», mens forskningsminister Sandra Borch forteller at det er mye koseligere å bli kalt dverg enn kortvokst, og refererer til Snehvit og de syv dvergene. Lerhol kontrer med at programleder-sidekick Snorre Kind Monsson minner om en «ire med Downs syndrom».

Han som ler mest av pinlighet, og han som etterspør n-ordet først, er forøvrig realitydeltakeren Nate Kahungu. Men der gikk grensa for programlederen.

Da er det greit å minne om at de flirte under andre verdenskrig også.

Klart «Gauteshow» kom som bestilt. Vi har ventet på det: Panneklasken, de smånervøse blikkene og knisingen.

Dette er sånn holde seg for munnen og magen-fnising, som etter hvert utvikler seg til hikst. Man vet så altfor godt at dette er «den forbudte humoren», den som elevrådslederen har satt ned foten for, og dermed kommer den forbudte latteren. Det er ingenting som er mer gøy enn forbudt latter. Den du må holde inne, men så klarer du ikke, og jobber med å holde deg alvorlig, og så sprekker du. Og så kommer endorfinene.

Det er ingen tvil: NRK har fått kjeft for å ha blitt mer sensitiv – tross at kanalen historisk har hatt svært høy takhøyde når det kommer til humor. Komikerne i senere tid derimot, har klaget. De føler man ikke kan kødde med noe mer. Sikkert fordi verden er blitt stadig mer urolig og urettferdig, og folk reagerer på humoren, fremfor urettferdigheten.

Da er det greit å minne om at de flirte under andre verdenskrig også. Og at i kulturkrigsstaten USA briljerer «Eric Andre Show» på Adult Swim, som «Gauteshow» åpenbart har tatt inspirasjon fra. «Pang pang»-overraskelsene er en direkte kopi, men Gaute og «iren med Downs» klarer helt fint å være på høyde med Eric Andre. Kanskje fordi «Gauteshow» er satt til norsk kontekst. Jeg kunne tøffet meg og sagt at originalen er bedre, men ærlig talt, så er den ikke det.

Joda, det er noen scener med gjentakelser av den samme «krenken» som blir for teit, men det virker nesten som at det er poenget. Det er også åpenbart at showet ønsker seg et titalls klager til Kringkastingsrådet. Men programmet lykkes i å tvinge frem den mest innestengte latteren til besøkende og seere – den som kommer gjennom nesen.

Som når det blir snakk om perioden man «måtte holde seg unna folk», og vi tror det handler om pandemi-nedstengingen, mens Gaute mener metoo. Det er umulig å ikke flire.

Gaute Berg Næss og Snorre Kind Monsson er elegante som han ene onkelen din og han ene fetteren din i middagsselskapet, de som lirer ut av seg det andre var ferdige med å si for tretti år siden. Han som fortsatt går med T-skjorta med påtrykket «FBI - Female Body Inspector» og han som går med den med pil nedover og «Well, it’s not gonna suck itself» når han drar på pianobaren i byen.

Det er godt å være klein igjen. Godt og vondt samtidig.

For dem som synes ventetiden for neste episode av Gauteshow er for lenge, kan jeg anbefale pilotepisodene som ligger ute på Youtube. En av de beste er episoden med Høyres nestleder Henrik Asheim.

Det er godt å være litt idiot igjen.

Det jeg derimot er redd for, er at dette blir oppbrukt veldig fort, og hva de skal gjøre da, for å utvikle seg. Kanskje holder det med denne ene sesongen, med akkurat dette konseptet, vel og merke. Både Gaute og Snorre tror jeg vi vil se på skjermen i mange år fremover.

«Hva kaller man deg og den aktivistgjengen din? Ingen frontallapp», leser makeup-artisten Tim Kristian høyt fra et påskrevet kort fra «seerne» til den samiske aktivisten Ella Marie Hætta Isaksen under en roast. Han selv skjønner ikke humoren, men det gjør hun, og er pinlig skuffet. Rett og slett for dårlig krenk. Det er så dårlig humor at man ler av det dårlige.

«Ingen frontallapp» er akkurat det «Gauteshow» er. Det er godt å være litt idiot igjen. Jeg gleder meg som en drittunge til neste episode.

